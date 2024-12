Ha detto “sì” a Giuntoli: accordo a gennaio, contratto fino al 2029

Si mette “di traverso” al Napoli per il calciomercato, Cristiano Giuntoli, per quanto riguarda il futuro della sua Juventus.

A sua immagine e somiglianza la vuole, così come faceva al Napoli, tant’è che gli obiettivi di calciomercato sono adesso condivisi. Giuntoli prova a convincere i suoi ex giocatori, addirittura è su Raspadori che punta, così come Rrahmani, ha provato a convincere Giovanni Di Lorenzo. Gli ex juventini Conte e Manna però hanno alzato il muro. E da loro non si passa, non si scavalca il muro alzato dai leader del Napoli, tecnici e dirigenziali.

Per quanto riguarda un accordo però, svelato questa mattina da Tuttosport, Cristiano Giuntoli sarebbe pronto al grande affare, prenotando il colpo sul quale avrebbe non solo incassato il “sì” del giocatore, che vuole giocare per la Juventus, ma avrebbe siglato anche un accordo con l’agente stesso per un contratto fino al 2029. Adesso però si passa dal club, sarà lo stesso a dover essere convinto con le cifre che saranno alzate quasi sicuramente nelle richieste che Giuntoli poi, a quel punto, dovrò soddisfare.

Calciomercato: Giuntoli ha incassato il “sì” del giocatore

Il calciomercato della Juventus passa per il Napoli e viceversa. In parte perché Giuntoli va a caccia di soluzioni dirette proprio dagli azzurri, con Raspadori tra tutti che rappresenta l’alternativa tecnica e tattica di Thiago Motta in attacco. Oltre al fatto che il Napoli cerca Danilo e alcuni giovani della Juve che, per ovvi motivi vista l’esperienza precedente alla Next Gen per Giovanni Manna, piacciono al Napoli stesso.

Ma c’è di più. Questa mattina il quotidiano piemontese ha svelato che uno dei recenti obiettivi del Napoli, per la difesa, ha trovato un accordo con Giuntoli.

Si tratta di Hancko, compagno di Nazionale di Stanislav Lobotka, che potrebbe diventare presto il nuovo difensore della Juventus.

Affare Juve: contratto fino al 2029 con beffa al Napoli

La beffa al Napoli, dunque, è servita. Cristiano Giuntoli avrebbe in mano un accordo con il talento slovacco, fino al 2029. Secondo quanto svela la stessa fonte, Giuntoli potrebbe dare così a Thiago Motta quello che è un giocatore perfetto per sostituire Bremer, nella sua difesa, per il complesso momento che sta vivendo la Juventus. E a quel punto, il Napoli, dovrà lasciar perdere per il difensore.

Chi sarà il nuovo difensore del Napoli? Si apre una pista sempre dalla Juve

E a questo punto, chi sarà il nuovo difensore del Napoli da affiancare a Rafa Marin, come alternativa? Si interrogano i tifosi del Napoli, con l’affare che potrebbe riguardare sempre la Juventus. Se da una parte Danilo lancia un messaggio forte e chiaro dicendo che “un capitano non lascia a metà stagione”, c’è pure da dire che la Juventus stessa potrebbe spingere verso la sua cessione, se vorrà giocare di più. Perché, quando la Juve andrà a sistemare la sua posizione in difesa, difficilmente poi vedrà il campo. E il Napoli potrebbe cogliere l’occasione che si presenta, prendendolo al posto di Juan Jesus, che è in uscita.