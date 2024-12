Napoli, affare con l’Inter per l’attaccante: l’erede di Lukaku

Il Napoli cerca nomi nuovi sul mercato per far sì che la rosa possa migliorare e per rendere felice Antonio Conte.

La squadra è alla ricerca della condizione migliore e della forma giusta per riuscire a trovare la strada perfetta per far bene in futuro. I problemi sono ancora molteplici e lo stesso Conte sta provando a risolverli nel minor tempo possibile ma le difficoltà sono dietro l’angolo e, soprattutto, sono all’ordine del giorno, come ben si può notare dagli ultimi risultati.

Il calciomercato del Napoli può regalare grandi sorprese a Conte e ai tifosi che stanno aspettando qualche grande colpo per sognare in un grande futuro.

Calciomercato Napoli: colpo dall’Inter

Il Napoli segue con interesse diversi calciatori importanti per il futuro. L’obiettivo principale è quello di rendere la rosa competitiva ad alti livelli, sia in Serie A che per tornare in Champions League e avere possibilità di andare più avanti possibile. Per Antonio Conte sarà fondamentale riuscire ad allenare calciatori pronti e formati per vincere.

La mentalità del Napoli è anche quella di costruirsi il futuro con calciatori giovani che possano creare future plusvalenze e la possibiità, quando indossano l’azzurro, di portare a vittorie importanti.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli è pronto alla trattativa con l’Inter: l’obiettivo è l’erede di Romelu Lukaku.

Napoli sul talento dell’Inter: le ultime

Il Napoli segue con forte interesse Francesco Pio Esposito per il futuro. L’attaccante classe 2005, di proprietà dell’Inter, sta facendo faville in Serie B con lo Spezia ed è diventato di interesse comune per le big del nostro campionato.

Nato a Castellammare di Stabia, Esposito è l’ultimo dei tre fratelli Esposito che in questa stagione stanno facendo tanto parlare di sé. Anche lui con lo Spezia sta andando benissimo, con 8 gol e 1 assist in 14 partite disputate fino a questo momento.

Francesco Pio Esposito al Napoli sarebbe un colpo eccezionale per il futuro. È il prototipo dell’attaccante che piace ad Antonio Conte e potrebbe essere lui l’erede di Lukakuin azzurro. Ma è di proprietà dell’Inter che intende blindarlo e renderlo il centravanti del futuro dopo Lautaro Martinez e Marcus Thuram.