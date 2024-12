Calciomercato Napoli, colpo Dorgu: offerta folle, subito con Conte

Il Napoli segue con grande interesse Patrick Dorgu del Lecce: Antonio Conte lo vuole a gennaio e ora Manna ha pronta un’offerta clamorosa.

L’esterno danese classe 2004 è nel mirino degli azzurri sin dall’estate ma i tentativi per portarlo tra le file di Conte non sono andati a buon fine ad agosto perché il Lecce ha sempre fatto grade resistenza e chiesto cifre enormi per cedere il pupillo di Pantaleo Corvino.

Il calciomercato del Napoli è pronto a grandi sorprese per gennaio: Conte ha chiesto miglioramenti in tutti i reparti e De Laurentiis è pronto a soddisfarlo.

Calciomercato Napoli: colpo Dorgu a gennaio

Patrick Dorgu è una delle conferme più interessanti della Serie A in questa stagione. Il talento danese classe 2004 sta facendo parlare tantissimo di sé per il futuro che potrebbe avere e per la bagarre che sta creando tra le big che ora sono pronte all’assalto.

Il Napoli segue Dorgu da tantissimo tempo e vuole provare ad anticipare la folta concorrenza che si è creata negli ultimi mesi. L’esterno è un pallino di Antonio Conte che nella partita tra Napoli e Lecce parlò anche all’orecchio di Dorgu, evidentemente presentandogli la sua volontà di portarlo in azzurro.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli sta provando a prendere Patrick Dorgu già a gennaio.

Napoli, offerta choc per Dorgu: il Lecce vacilla

Il Napoli è pronto a fare pazzie per prendere Patrick Dorgu. Il Lecce si sta godendo il suo talento e vuole tenerselo stretto almeno fino alla fine della stagione ma ci sono possibilità che Antonio Conte lo voglia immediatamente in azzurro e per gennaio si sta pensando già al piano perfetto.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Napoli ha già avanzato un’offerta al Lecce per Dorgu. Si tratta di 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, che sarebbe estremamente ricca se Dorgu dovesse continuare il suo percorso di crescita così importante.

Il Lecce valuta Dorgu 40 milioni e non vorrebbe cederlo a gennaio ma Pantaleo Corvino sta iniziando a ragionare sulla possibilità di dirgli addio già tra qualche settimana.

Dorgu-Napoli: Manna ha un piano preciso

La volontà del Napoli è quelle di portare Dorgu in azzurro già a gennaio. Se il Lecce dovesse resistere alla tentazione di cederlo subito, il Napoli potrebbe aggiungere un’altra chicca per convincere il club salentino: acquistarlo ora con l’offerta da 30 milioni più la percentuale sulla futura rivendita e in più lasciarlo in prestito al Lecce fino a fine stagione.

In questo modo si accontenterebbero i parametri economici e sportivi del Lecce e si darebbe modo al calciatore di completare la stagione nella squadra che lo sta vedendo sbocciare definitivamente. Per il Napoli sarebbe un investimento di successo assicurato, anche perché riuscirebbe a sborsare cifre comode per De Laurentiis.