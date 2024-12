Calciomercato Napoli: prendono il sostituto di McTominay

Arriva una svolta a sorpresa per il mercato del Napoli. Gli azzurri, infatti, sono pronti a chiudere per l’arrivo del centrocampista, che può essere il rinforzo d’esperienza chiesto da Antonio Conte.

Il tecnico, nelle ultime riunioni con Manna e De Laurentiis, ha fatto delle richieste in vista della sessione invernale di calciomercato. Oltre all’arrivo di un difensore centrale, l’allenatore avrebbe chiesto alla società di acquistare qualche altro elemento in mezzo al campo.

Si cerca, infatti, un profilo duttile e di grande esperienza che possa aiutare la squadra nei momenti di difficoltà. Il nome di Danilo era uscito fuori dagli ambienti azzurri anche se alla fine il difensore della Juventus ha pubblicamente ammesso di voler proseguire la sua avventura in bianconero.

Ecco perché, il Napoli a seguito del rifiuto di Danilo ha messo gli occhi su un altro calciatore d’esperienza che è pronto a tornare in Serie A.

Adesso non ci sono più dubbi sulla tipologia di calciatore che il Napoli cerca per il mercato di gennaio 2025. La società, che sarà attiva sia in entrata che in uscita, con alcuni elementi della rosa che sono finiti in lista di sbarco, è a lavoro per aggiungere esperienza alla squadra.

Il vice McTominay, infatti, può arrivare dalla Francia con il calciatore che è pronto a salutare la Ligue per tornare nuovamente in Serie A. Un colpo a sorpresa da parte della squadra azzurra, considerato anche l’età del calciatore che non è proprio in linea con le indicazioni di De Laurentiis che predilige l’arrivo di giovani talenti.

Al contrario, invece, Conte ha chiesto al Napoli un acquisto d’esperienza che è abituato a vivere certe situazioni. Un aiuto in più che può servire anche allo spogliatoio.

Chi vuole prendere il Napoli a centrocampo?

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, gli azzurri sono pronti a sfidare la Fiorentina per prendere il giocatore che è pronto a tornare in Serie A.

Come caratteristiche fisiche, si avvicina a McTominay. Anche se negli anni ha arretrato il suo ragio d’azione, dedicandosi maggiormente alla fase difensiva. Addirittura, in qualche occasione, ha giocato anche come difensore centrale.

A prescindere dal ruolo, il giocatore può essere importante soprattutto per le sue qualità fuori dal campo. La leadership, infatti, è importante con Antonio Conte che ha chiesto espressamente un acquisto d’esperienza.

Per questa ragione, Manna è a lavoro per portare a Napoli Matic che può essere l’uomo giusto per la squadra.

Ritorno in Serie A per il centrocampista, su Matic Napoli e Fiorentina

L’esperto centrocampista, che ha giocato in Italia con la Roma nella stagione 2022-2023, è attualmente sotto contratto con il Lione. L’addio dai francesi è quasi certo, a gennaio può arrivare la svolta con Matic pronto a tornare in Serie A. Interessa, infatti, a Napoli e Fiorentina che sono alla ricerca di un profilo d’esperienza per la prossima campagna acquisti di gennaio 2025. Resta l’incognita riguardo la volontà del giocatore classe 1988, che dovrà decidere insieme alla sua famiglia se lasciare o meno la Francia per tornare in Italia.