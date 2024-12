Maxi scambio Napoli: ADL chiude l’affare a gennaio

Nonostante non siano in programma stravolgimenti per gennaio, ADL ha comunque intenzione di regalare a Conte un rinforzo di lusso.

Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente del Napoli avrebbe messo nel mirino uno dei talenti più interessanti e di prospettiva della Serie A, giocatore sul quale ci sarebbe la forte concorrenza anche delle rivali italiane. A fronte di questo il numero uno partenopeo avrebbe intenzione di anticipare tutti imbastendo un maxi scambio che possa accontentare tutte le parti in causa.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché il club detentore del cartellino del ragazzo vorrebbe solo cash, ma non è da escludere che gli ottimi rapporti tra le due società possano alla fine avvantaggiare il Napoli.

Maxi scambio: il Napoli chiude per il talento di Serie A

La vittoria di carattere di ieri contro l’Udinese ha dimostrato tutta la forza del Napoli. Un gruppo unito in grado di rialzarsi anche difronte alle difficoltà senza abbattersi. Non che ci fossero dei dubbi insomma, ma in cinque mesi Antonio Conte è riuscito ad inculcare ai suoi giocatori la sua mentalità (vincente).

Si prospettano dunque essere mesi intensi i prossimi, con il Napoli intenzionato a dare filo da torcere all’Atalanta fino all’ultima giornata per lo scudetto. Per farlo c’è però bisogno di allungare un po’ la rosa, come confermato anche dalle dichiarazioni nelle ultime conferenze stampa dell’allenatore salentino. De Laurentiis è pronto ad accontentare il suo condottiero, andando a pescare dalla Serie A uno dei talenti più interessanti, seguiti e di prospettiva del movimento calcistico italiano. Parlare di affare fatto è comunque piuttosto prematuro, ma l’impressione è che il club partenopeo abbia un asso nella manica pronto ad essere utilizzato per battere la concorrenza.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Mattino, per arrivare a Jacopo Fazzini il Napoli sarebbe pronto a proporre un maxi scambio all’Empoli, uno di quelli al quale dire no è impossibile, soprattutto per un club come quello di Corsi che anche quest’anno punta a salvarsi.

Tutto pronto per gennaio: i dettagli dell’affare

L’Empoli continuerebbe a chiedere per Jacopo Fazzini cifre spropositate, ben fuori il budget che il Napoli si è prefissato per il prossimo calciomercato invernale. Considerato il fatto che l’interesse per il classe 2003 è reale, oltre che forte, il club di De Laurentiis starebbe lavorando per trovare la formula giusta per convincere il presidente Corsi a cedere il suo talento.

Al momento ancora nessuna proposta ufficiale sarebbe arrivata dalle parti del Castellani, ma si parla di un possibile scambio fra le parti a gennaio, con Ngonge e Zerbin che andrebbero in prestito ad Empoli mentre Fazzini compirebbe il viaggio inverso con direzione Napoli. Il club toscano, comunque, continuerebbe a preferire la soluzione cash, motivo per il quale ci sarà tanto su cui lavorare, anche perché in un niente tutto questo castello potrebbe crollare, soprattutto se dovesse arrivare la concorrenza con un’offerta ancora più importante. Staremo a vedere.