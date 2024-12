Napoli, affondo decisivo: c’è il sì del giocatore, firma subito

De Laurentiis e Manna, col supporto di Conte, lavoravano da tempo a quest’operazione, che sembrerebbe essere finalmente giunta ai titoli di coda.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’affondo compiuto dal Napoli in queste ultime settimane sembrerebbe essere stato decisivo, visto che il giocatore si sarebbe convinto a cedere alle avance del club partenopeo. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sarebbero da limare e sistemare ancora una serie di dettagli, ma a differenza dell’incolmabile distanza iniziale, le parti sarebbero oggi ad un passo dal stringersi la mano e continuare insieme questo rapporto.

Una data precisa è ad oggi ancora sconosciuta, ma l’impressione è che Conte potrebbe scartare questo regalo un po’ in ritardo rispetto al Napoli, ovvero con l’avvento dell’anno nuovo.

Napoli, c’è l’affondo decisivo: parti sempre più vicine

Per creare una squadra forte e vincente bisogna partire dalle fondamenta, ed è questo quello che il Napoli starebbe cercando di fare. Aggiungere e rinforzare la spina dorsale dello scudetto con profili di qualità ed esperienza che possano permettere alla rosa di compiere quel definito step per tornare ad essere importante.

Considerati gli importanti investimenti fatti in estate, De Laurentiis e Manna si starebbero ad oggi dedicando a blindare la spina dorsale del Napoli, come confermano anche le diverse trattative per i rinnovi di alcuni dei giocatori più importanti presenti in rosa. Fra questi ce n’è uno al quale Antonio Conte e tifosi tengono particolarmente, considerata l’importanza che il profilo in questione ricopre non solo all’interno del gruppo squadra, ma anche nel cuore dei tifosi. Lasciarsi scappare un calciatore del genere sarebbe follia, ed è per questo che la dirigenza partenopea sarebbe pronta a compiere il passo più lungo della gamba, andando anche contro i propri parametri, per convincerlo a firmare.

E l’impressione è che questo stia funzionando, come confermato questa mattina anche dal collega Niccolò Ceccarini su TMW. Stando all’esperto di calciomercato, infatti, a differenza dell’iniziale pessimismo, Napoli e Kvaratskhelia si sarebbero avvicinati a piccoli (grandi) passi nelle ultime settimane, con il rinnovo che adesso non è poi più così tanto impossibile.

Accordo imminente con il Napoli

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere ancora al Napoli. L’incolmabile distanza iniziale si sarebbe adesso assottigliata, complice anche la volontà del club di andare incontro alle richieste del giocatore per evitare di lasciarlo scappare nella prossima estate di calciomercato.

Sforzo che sembrerebbe essere stato apprezzato dal giocatore che di conseguenza avrebbe aperto alla possibilità di trovare un punto di incontro a metà strada con De Laurentiis. Questo difatti ha dato una svolta importantissima nelle trattative per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, come confermato anche dal collega Niccolò Ceccarini, che nell’odierno editoriale per TMW ha detto che i dialoghi fra le parti sarebbero ripartiti spediti dopo una prima fase di stallo, e ora l’intenzione è quella di trovare un accordo che possa accontentare tutti, economicamente parlando e non.