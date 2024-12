Pagano la clausola e prendono Osimhen per 81 MLN: la destinazione

Victor Osimhen non più pagato per 75 milioni, bensì per 81 milioni, come fanno sapere i media sulla clausola rescissoria.

Perché era risaputo che la clausola di Osimhen, esercitabile entro la fine della stagione, vedeva la possibilità della cessione dal Galatasaray, vedendo rinunciare al prestito lo stesso club turco.

Le cose però cambierebbero nell’immediato, con 81 milioni che vengono versati nelle casse del Napoli e col trasferimento di Victor Osimhen nell’immediato e non più alla fine di questa stagione, lasciando lo stesso club turco orfano del proprio centravanti.

Calciomercato, clausola Osimhen: si sblocca per 81 milioni

A riportare le ultime notizie di calciomercato, legate alla clausola di Osimhen, è il collega ed esperto di mercato, Nicolò Schira.

Come riferito dal giornalista, a partire proprio da questo gennaio che è in arrivo, i club potranno mettere le mani sul cartellino di Osimhen per una cifra che tocca gli 81 milioni di euro. Scatta infatti la condizione, a partire da gennaio, con la clausola rescissoria esercitabile per i club che vorranno assicurarsi il nigeriano.

Bomber mascherato che piace anche in Serie A ma, stando ai rumors invece che arrivano dalla Turchia – dove vorrebbero evitare tale ipotesi -, la stessa clausola non è esercitabile per i club italiani. Da capire se la Juventus o chi altro in Italia, avrà la forza economica per comprare Osimhen e soprattutto per convincere il Napoli a cederlo ad una rivale diretta proprio come è la Juventus, per i partenopei.

Chi prende Osimhen per 81 milioni? Spuntano due club

Spuntano due club, stando ai rumors, che possono prendere Osimhen a gennaio per 81 milioni di euro. Uno tra questi, su tutti, è sicuramente il Paris Saint-Germain. Al contrario della scorsa estate, adesso il club transalpino sembra l’indiziato numero uno per l’acquisto del bomber nigeriano se si pensa che Luis Enrique non è convinto, fino a questo momento, dell’apporto dato da Kolo Muani e Goncalo Ramos, che hanno fatto poco o nulla in due, per quello che chiede appunto il tecnico spagnolo. Luis Enrique che, oltretutto, avrebbe potuto allenarlo al Napoli, qualora si fossero concretizzate le voci sul tecnico spagnolo nel post-Spalletti, quando poi il Napoli scelse di affidare la guida tecnica a Rudi Garcia, tecnico finito esonerato nel giro di poco e che, con Osimhen, non ebbe proprio dei trascorsi felicissimi.

La posizione del Galatasaray sulla cessione di Osimhen

Intanto il Galatasaray, consapevole di questa situazione, potrebbe perdere il nigeriano. Conterà molto la volontà di Osimhen che, quando ha firmato con il club turco, aveva già reso chiara la possibilità di salutare anzitempo. Ma c’è da dire che col club turco si è legato moltissimo, sia per la società, che per i tifosi caldissimi che in Turchia gli danno ciò che gli è mancato al Napoli nell’ultimo periodo. Non è da escludere anche una permanenza, almeno fino alla fine di questa stagione, per il nigeriano al club di Istanbul.