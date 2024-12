Skriniar torna in Serie A, accordo con il PSG: l’annuncio

Sempre più ai margini del progetto tecnico di Luis Enrique, Milan Skriniar si appresta a lasciare Parigi e la Francia a gennaio.

Stando alle ultime notizie, infatti, il futuro del difensore slovacco sembrerebbe essere in Serie A, campionato nel quale è nato, calcisticamente parlando, e sbocciato. Skriniar potrebbe però fare al caso di tantissime altre squadre in giro per l’Europa, ma il suo desiderio è quello di tornare ad essere protagonista in Italia.

A fronte di questo nelle scorse ore è arrivato un annuncio piuttosto importante in merito a questo argomento, visto che sarebbe stata svelata la squadra con la quale l’ex Inter dovrebbe firmare nel prossimo calciomercato invernale.

Skriniar torna in Serie A: svelato dove

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Milan Skriniar, sempre più convinto di lasciare il Paris Saint Germain nel prossimo calciomercato. Oramai Luis Enrique è arrivato a preferirgli il giovane Willian Pacho, a conferma del fatto che lo sloveno oramai non rientra proprio nei piani dell’allenatore asturiano.

Considerato il fatto che parliamo comunque di un profilo di un certo spessore, l’ex Inter è sicuro di poter essere protagonista altrove, ed è per questo che starebbe spingendo per andare via a gennaio. Nel corso di questi mesi si sono ipotizzate tante destinazioni per il classe ’95, ma Skriniar vorrebbe tornare a giocare in Serie A, desiderio che a quanto pare potrebbe essere avverato.

Sono infatti tante le squadre italiane che un pensierino ce lo starebbero facendo, come ad esempio il Napoli, ma stando a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri canali social, sembrerebbe essere la Juventus la squadra in vantaggio per riportare in Italia il difensore slovacco. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché sul giocatore ci sarebbe la concorrenza di mezza Europa (e mondo), ma la necessità di fare un difensore potrebbe portare la Vecchia Signora a spingersi anche oltre pur di ingaggiare Skriniar.

Skriniar uomo mercato a gennaio

La Juventus ad oggi è la favorita nella corsa a Milan Skriniar, ma la società bianconera non sarebbe l’unica sulle tracce dello slovacco nel prossimo calciomercato.

Nonostante l’importante vantaggio accumulato fino a questo momento, stando a quanto riportato da Ekrem Konur, la Vecchia Signora dovrebbe guardarsi bene le spalle dalla concorrenza di Al Hilal ed addirittura Bayern Monaco, che potrebbe anche pensare di lasciar partire Kim Min Jae per liberare uno slot per l’ex Inter, decisamente attirato dalla possibilità di finire a giocare in Bundesliga. Staremo a vedere.