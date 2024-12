Summit a fine partita: il Napoli ha bloccato il primo colpo di gennaio

La trasferta di Udine è servita al Napoli non solo per tornare a casa con la vittoria, ma anche con qualcosa in più.

Stando alle ultime notizie, infatti, nel post partita del Bluenergy Stadium la dirigenza partenopea si è incontrata con quella dell’Udinese per discutere del possibile trasferimento di 3 giocatori bianconeri in azzurro nel prossimo calciomercato invernale. Ovviamente parlare di affare fatto è prematuro, ma questa mossa potrebbe giovare al Napoli, che così facendo avrebbe anche messo al freccia rispetto a concorrenza per questi calciatori che in Friuli si stanno mettendo in mostra a suon di prestazione di livello.

Il Napoli ha bloccato il primo colpo di gennaio

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli. Nonostante la squadra sia già competitiva di suo, a gennaio Antonio Conte avrebbe comunque chiesto qualche accorgimento per andare a rinforzare e completare la propria rosa in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo sarà quello di lottare fino all’ultima giornata per lo scudetto.

L’impressione, comunque, è che nel prossimo calciomercato il Napoli potrebbe fare molto di già che giusto qualche operazione, anche perché la trasferta di Udine sarebbe servita sotto questo punto di vista, non solo per tornare a casa con tre punti in più in classifica. Stando alle ultime notizie, infatti, nell’immediato post partita la dirigenza partenopea si è incontrata con quella dell’Udinese per parlare di alcuni giocatori finiti nel mirino di Antonio Conte, e che da gennaio potrebbero vestire la maglia azzurra.

Fra questi, scrivono i colleghi di AreaNapoli.it, Sandri Lovric, messosi in mostra con un’ottima prestazione prima del suo infortunio. Dal momento in cui è uscito dal campo, infatti, l’Udinese ha messo di giocare, e questo ha ulteriormente confermato le qualità dello sloveno, che a detta di Manna e De Laurentiis potrebbe essere la perfetta soluzione alternativa a Stanislav Lobotka.

Tre colpi programmati dall’Udinese

Il Napoli potrebbe non limitarsi al solo Sandri Lovric. Stando a quanto riportato dai colleghi di AreaNapoli.it, infatti, nella chiacchierata esplorativa di ieri, la dirigenza partenopea avrebbe chiesto informazioni anche per Lorenzo Lucca e Jaka Bijol, sul quale ci sarebbe però la forte concorrenza dell’Inter.

L’impressione, comunque, è questa mossa possa aver fatto piacere all’Udinese, con il Napoli che sfrutterebbe con piacere gli ottimi rapporti con la dirigenza Pozzo per assicurarsi tre dei giocatori più interessanti del roster di Runjac. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché su questi giocatori ci sarebbe l’interesse di mezza Serie A, ma l’impressione è che alla fine il loro futuro possa essere ancora insieme, ma in azzurro.