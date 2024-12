Un difensore per Conte: primo colpo di mercato per il Napoli

Il calciomercato del Napoli è già al centro di grandi voci e discussioni che possono permettere alla squadra di Antonio Conte di migliorare.

Per gennaio il tecnico ha chiesto rinfrorzi in tutti i reparti ma soprattutto in difesa, visto che è il reparto dove mancano assolutamente le alternative giuste per poter pensare in grande fino alla fine della stagione. Il Napoli insegue l’Atalanta in classifica ma non vuole staccarsi dalla lotta Scudetto che include certamente anche l’Inter e può essere portata avanti fino alal fine del campionato.

Per Conte la rosa non è completa, lo ha ripetuto in più occasioni nelle ultime settimane e per questo ha chiesto a Manna di accelerare e comprare un nuovo difensore.

Calciomercato Napoli: colpo in difesa per gennaio

Il Napoli segue con interesse diversi nomi per il mercato di gennaio. Le idee di Manna e Conte sono molteplici ma in particolare bisognerà investire su un nuovo difensore per completare definitivamente la rosa a disposizione del tecnico salentino che in più occasioni si è lamentato apertamente.

Conte ha bisogno di colpi importanti per riuscire a lottare fino alla fine con Atalanta e Inter per vincere lo Scudetto.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli ora ha scelto il nuovo difensore su cui puntare da gennaio: arriva dalla Serie A.

Nome per il Napoli in difesa: Manna chiude il colpo

Il Napoli cerca un nuovo difensore centrale per gennaio. Manna sta anche lavorando al colpo Dorgu per provare ad anticipare la concorrenza ma non perde d’occhio le priorità di Conte.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, Manna vuole chiudere il colpo Ismajli a gennaio. Il difensore albanese dell’Empoli sta dimostrando tutto il suo talento con la difesa di D’Aversa: sta portando avanti un campionato eccezionale e per questo potrebbe cogliere al volo l’occasione della vita di trasferirsi in un top club.

Il Napoli avrebbe già bloccato Ismajli per giugno a parametro zero, visto che ha il contratto in scadena con l’Empoli ma Manna e Conte stanno provando ad anticipare il colpo a gennaio. Il tecnico vuole solidità e certezze nel reparto arretrato e per questo motivo ha dato il suo benestare all’acquisto immediato del capitano dei toscani.

Ismajli a gennaio: il Napoli paga un indennizzo

Il Napoli ha scelto Ardian Ismajli a gennaio che ha dato il suo ok al trasferimento. È pronto a lasciare anche subito l’Empoli ma i due club dovranno trovare l’accordo per riuscire ad arrivare alle firme definitive.

Avendo il contratto in scadenza a giugno, il Napoli può pagare un indennizzo di soli 2 milioni di euro per prendre Ismajli a gennaio e chiudere definitivamente il parco difensori.