Infortunio e tegola per Conte: si è rotto due vertebre, il comunicato

Piove sul bagnato in casa Napoli perché, dopo l’infortunio di Kvaratskhelia, un altro dei principali calciatori titolari del Napoli si ferma in allenamento.

Si è praticamente rotto due vertebre il giocatore azzurro, secondo quel che viene comunicato ufficialmente dalla SSC Napoli, attraverso il bollettino medico apparso oggi sul sito ufficiale del club.

Una bruttissima notizia se si considera l’importanza del calciatore in questione che, in allenamento e al Centro Tecnico di Castel Volturno non ha potuto proseguire il suo allenamento, agli ordini di Antonio Conte, che lo perde così per alcune partite.

Infortunio e tegola Napoli: il calciatore si è rotto due vertebre

Si tratta di uno dei principali calciatori titolari che, a causa della rottura delle vertebre, sarà costretto allo stop forzato.

Un infortunio molto particolare e che vede compromesso il suo finale di questo 2024. Uno dei principali calciatori della formazione titolare non sarà più a disposizione per i prossimi impegni. La metà delle sconfitte del Napoli, in questa stagione, sono arrivate senza di lui in campo ed è questo ciò che porta realmente in apprensione Conte, su quelli che saranno poi i tempi di recupero sul calciatore che mandano totalmente in emergenza la difesa.

Chiamato all’emergenza, Antonio Conte dovrà sistemare la difesa dopo l’infortunio alle vertebre per Alessandro Buongiorno. Le condizioni del difensore ex Torino sono state annunciate quest’oggi dal Napoli, con l’augurio e la speranza di vederlo in campo quanto prima.

Il comunicato ufficiale del Napoli sull’infortunio

Quello che segue, è ciò che ha scritto il Napoli sulle condizioni di Alessandro Buongiorno: “In seguito ad una caduta, nel corso dell’allenamento di oggi, il difensore azzurro, Alessandro Buongiorno, si è infortunato. Gli esami strumentali sostenuti presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una frattura ai processi traversi di due vertebre lombari. E dunque da domani, Alessandro Buongiorno, comincerà la sua riabilitazione”.

Quanto starà fuori? Il difensore salterà diverse partite per l’infortunio

A preoccupare Conte sono i tempi di recupero. Secondo quanto si ricostruisce, su infortuni di questo tipo, i tempi di recupero potrebbero andare dalle due settimane al mese di stop. Secondo quelli che sono gli impegni, infatti, Buongiorno potrebbe saltare non solo la sfida contro il Genoa di sabato alle 18, bensì anche il Venezia e la Fiorentina, per poi rientrare con l’Hellas Verona, il 12 gennaio 2025. Si spera che i tempi non saranno più lunghi di questi, ma sarà il Napoli ad aggiornare tutti sulle condizioni che sono da monitorare, giorno per giorno, sul difensore numero 4 del Napoli.