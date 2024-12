La verità su Dorgu al Napoli: annuncio a sorpresa dal Lecce

Patrick Dorgu è l’obiettivo numero uno del calciomercato del Napoli: il talento del Lecce è il desiderio di Antonio Conte.

Già dalla scorsa estate era uno degli obiettivi per il nuovo Napoli che sta nascendo con Conte ma la società non ha avuto la possibilità economica e nei tempi di andare a chiudere l’affare e per qusto si è spostato tutto a gennaio o in estate.

Dorgu con il Lecce sta facendo benissimo, si sta dimostrando uno dei calciatori migliori del club salentino ma anche della Serie A, come dimostrano i suoi numeri e le sue prestazioni sempre di altissimo livello.

Dorgu al Napoli a gennaio: le ultime

L’esterno danese del Lecce è un obiettivo del Napoli da molto tempo, sicuramente dall’estate ma i tentativi per portarlo sotto l’ombra del Vesuvio non sono andati a buon fine tra luglio e agosto perché il Lecce ha sempre fatto grande resistenza e chiesto cifre davvero importanti.

Pantaleo Corvino lo ha acquistato per 200 mila euro e ora è pronto a rivenderlo tra i 30 e i 40 milioni, mettendo in atto una plusvalenza davvero clamorosa per un club come il Lecce che avrà possibilità di fare mercato importante per puntare a restare in Serie A per molti anni.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli sta insistendo per Dorgu e vuole chiudere subito il suo acquisto.

Futuro Dorgu, il presidente del Lecce: “C’è il Napoli ma…”

Il nome di Dorgu nell’ambiente Napoli è costante e sicuramente tra i più chiacchierati. I tifosi lo hanno individuato come il rinforzo necessario per completare definitivamente la rosa di Antonio Conte e lo stesso allenatore sta spingendo affinché possa abbracciare il prima possibile il classe 2004.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato della possibilità di cedere Dorgu al Napoli a gennaio. Il patron dei salentini ha amesso il forte interesse e i contatti ma ha anche ribadito che “c’è la volontà di non privarsene a gennaio“.

“Il Napoli ha fatto vedere un interesse – ha concluso il presidente Sticchi Damiani – “ci sono alcuni elementi che dimostrano quest’interesse, non ultimo quell’immagine finale dopo Napoli-Lecce con Conte e Dorgu“.

Dorgu-Napoli: l’offerta al Lecce

Il Napoli vuole Dorgu a tutti i costi, è lui il rinforzo individuato da Conte per migliorare la squadra. E per convincere il Lecce, Manna sta pensando a un’offerta clamorosa: 30 milioni più la percentuale sulla futura rivendita e in più lasciarlo in prestito al Lecce fino a fine stagione.

In questo modo si darebbe possibilità al Lecce di tenersi stretto il suo talento fino alla fine della stagione, come vorrebbe il presiente, e allo stesso tempo il Napoli risparmierebbe rispetto alla richiesta di 40 milioni cash.