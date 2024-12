Napoli-Rashford, colpo possibile in un caso: il piano di Manna

Il calciomercato del Napoli è già vivo e può portare delle sorprese clamorose in casa azzurra: Conte e Manna studiano il futuro.

Ci sono ancora molti miglioramenti da apportare e tante modifiche potrebbero essere davvero importanti affinché la squadra riesca a superare gli ostacoli che ci sono in questo momento e possano riuscire a far bene nel triennio di Conte. L’allenatore salentino ha già parlato a più riprese di un Napoli in costruzione e di tante difficoltà relative alla rosa a causa del gap ancora importante che c’è rispetto alle altre squadre.

Il futuro del Napoli dipende anche dalle mosse di calciomercato che verranno fatte da gennaio in avanti: e ora spunta il sogno Marcus Rashford.

Calciomercato Napoli: Rashford è un colpo possibile?

Il calciomercato del Napoli è già iniziato, sia in vista di gennaio che dell’estate. Conte vuole una squadra ancora più forte e determinata rispetto a questa stagione e quindi ha chiesto a Manna di provare a migliorare la rosa.

Il nome di Marcus Rashford in ottica Napoli è portato avanti da qualche settimana. Il calciatore inglese è fuori dai piani di Ruben Amorim, non si è sposato bene con le richieste del nuovo tecnico che lo ha escluso dal Derby di Manchester giocato ieri e vinto dai Reds dopo una grande prestazione di Diallo e compagni.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli è fortemente interessato a Marcus Rashford. E nell’ambito di un buon rapporto con la proprietà del Manchester United dopo l’affare McTominay è chiaro che i tifosi inizino a sognare.

Napoli su Rashford: possibile solo in un caso

Il futuro di Marcus Rashford interessa molto anche il Napoli. Al Manchester United ora non esistono più intoccabili, con Ruben Amorim che intende attuare una grande rivoluzione per l’estate e potrebbe anche dire addio al talento inglese.

Secondo quanto riferisce il Sun, il Manchester United è disposto a cedere Rashford. E addirittura ha aperto all’opportunità di salutarlo nel mercato invernale. A questo punto anche il Napoli resta fortemente interessto perché il calciatore ha completamente rotto con i Red Devils che sono pronti a tutto pur di salutarlo.

Tra le opzioni al vaglio del direttivo dello United spicca la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto, una formula che consentirebbe al club di liberare spazio nella propria rosa ottenendo in futuro un compenso economico.

Rashford al Napoli? Ostacolo ingaggio

Rashford è una pazza idea per il mercato del Napoli. Le difficoltà sono enormi ma gli ultimi eventi di mercato in entrata per gli azzurri lasciano immginare che non sia impossibile. Probabilmente il suo arrivo, però, escluderebbe la possibile permanenza di Kvaratskhelia, con Conte che punterebbe su Neres e Rashford per il suo attacco.

Ad oggi resta solo una possibilità, anche perché c’è l’enorme ostacolo legato all’ingaggio. Rashford guadagna 15 milioni netti a stagione, cifre improponibili per il Napoli che con Manna sta studiando un piano economico per portarlo in azzurro. Il classe ’97 può diventare realtà a gennaio o in estate.