Napoli-Skriniar, si chiude a gennaio: Conte ha preso una decisione

Si può chiudere a gennaio, è quanto viene svelato su Milan Skriniar e sul colpo che, a sorpresa, potrebbe vedere il Napoli protagonista a gennaio.

A riportare la notizia sulla possibilità e sul tentativo fatto da Giovanni Manna a gennaio, sono i colleghi di Calciomercato.com, con il Napoli pronto ad ostacolare la Juventus sul grande colpo di calciomercato che porta al nuovo difensore degli azzurri.

Potrebbe arrivare in azzurro un compagno di Nazionale di Stanislav Lobotka, calciatore della Slovacchia che potrebbe appunto convincere l’ex Inter che, al Napoli, ritroverebbe oltretutto il suo vecchio staff tecnico, ai tempi dell’Inter. Fortemente voluto da Antonio Conte, l’ex nerazzurro, potrebbe firmare col Napoli.

Napoli-Skriniar, si chiude a gennaio: la notizia di calciomercato

La notizia di calciomercato è concreta e riguarda la possibilità di prendere in prestito Milan Skriniar a gennaio, ma con opzione di riscatto.

Perché nelle intenzioni del club partenopeo non c’è solo quella di andarsi a prendere un difensore come validissima alternativa di Amir Rrahmani per la difesa, assieme ad Alessandro Buongiorno che sembra ancor più intoccabile rispetto al kosovaro, ma quella di andarsi ad assicurare un talento enorme anche in vista del futuro. Un calciatore che al PSG sembra finito ormai tra gli esclusi, col mercato a gennaio che lo vedrà protagonista.

Oltre agli altri, nella lista dei convocati, non è figurato il nome di Milan Skriniar al PSG e questo fa molto rumore, se si pensa alle sue volontà di tornare in Italia, stando a quelli che sono i rumors recenti sul suo conto. Rumors sui quali, adesso, c’è in pole il Napoli.

La decisione di Antonio Conte su Skriniar al Napoli

C’è in pole il Napoli sul colpo di calciomercato a gennaio, per arrivare a Milan Skriniar. Il calciatore potrebbe salutare in prestito con opzione di riscatto il PSG, con destinazione in azzurro. Secondo quelle che saranno le possibilità del Napoli, nelle intenzioni di Antonio Conte ci sarebbe quella di beffare la sua ex Juventus, non permettendo ai bianconeri di piazzare un colpo così importante su un calciatore che conosce benissimo, a gennaio, mettendosi così da ostacolo. E oltre a questo, anche rinforzare il suo Napoli, in ottica Champions 2026, competizione che il Napoli dovrà probabilmente giocare, se dovesse confermare l’andamento fino ad ora del campionato avuto dagli azzurri, nella seconda parte di stagione.

Le cifre del colpo Skriniar

Chiaro è che Skriniar è consapevole che dovrà andare al ribasso, sulle sue richieste. Perché assieme a Lukaku, sarebbe il più pagato al Napoli, ma per non oltre i 5-6 milioni di euro d’ingaggio. Il Napoli potrebbe ricavare questi soldi dalla cessione di Jack Raspadori, di Victor Osimhen attraverso la clausola da 81 milioni, così da finanziarsi il mercato di gennaio e del futuro.