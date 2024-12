Non solo Osimhen, a gennaio un’altra firma: doppia cessione

Il nome di Victor Osimhen non è il solo che accompagna le uscite del Napoli, nell’imminente calciomercato a gennaio.

Il bomber nigeriano potrebbe essere il movimento più importante della storia del calciomercato del Napoli, incassando una cifra record di 81 milioni di euro, mai incassata in un mercato di riparazione, di fronte a quella che è la sua clausola rescissoria e che permetterebbe al PSG di portarsi a casa il bomber nigeriano. Ma non sarà l’unico movimento.

Il Galatasaray al termine della scorsa estate è riuscito a piazzare il colpaccio in prestito, portandosi a casa quello che resta uno dei migliori attaccanti al mondo per quanto fatto in azzurro e con l’intento di risollevarlo. I turchi stanno valutando se riuscire o meno a prenderlo a titolo definitivo ma, di traverso, c’è ovviamente la concorrenza mondiale. E occhio perché a gennaio potrebbe esserci non solo la firma sulla cessione importantissima di Osimhen, bensì una doppia cessione su un altro titolare del Napoli pronto a separarsi da Conte e dalla società partenopea.

A gennaio un’altra firma: non solo Osimhen, cessione doppia per il Napoli

Il calciomercato del Napoli non vede solo il nome di Osimhen tra le uscite a titolo definitivo. Ci sono diverse situazioni che riguardano il Napoli, con la possibilità di vedere un’altra firma tra i titolari del Napoli che, clamorosamente, potrebbe vedere il suo passaggio al Galatasaray, come successo proprio al calciatore nigeriano alla fine dell’ultima estate.

Mentre il club turco si interroga sulla possibilità di riscattare o meno Osimhen dal prestito, attraverso i 75 milioni di euro a fine stagione oppure, anticipando tutta l’altra concorrenza già a gennaio con gli 81 milioni di euro da versare nelle casse del Napoli, si accende una clamorosa ipotesi a titolo gratuito per il club turco.

Con la situazione ancora in fase di stallo in merito al suo rinnovo, il Galatasaray starebbe pensando ad Alex Meret, come nuovo portiere titolare per l’ipotetica Champions League che dovrà giocare il club turco nel 2025/2026.

Il Galatasaray bissa il colpo: possibile affare dal Napoli

Non solo Osimhen dunque, anche Alex Meret nel mirino del Galatasaray. Per ora tutto sarebbe fermo sul portiere del Napoli che sta comunque facendo una buona stagione, anche se in scadenza col Napoli. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, il Galatasaray farà un tentativo importante per provare a convincere Alex Meret a raggiungere Mertens e Osimhen in Turchia, al club di Istanbul.

Rinnovo o addio? Può firmare già a gennaio, a che punto è la situazione

Sarà rinnovo o addio, ma il Napoli non vuole perdere a zero Alex Meret, così come non voleva con Victor Osimhen che ha firmato un rinnovo per poi partire in prestito. La situazione è differente però per Alex Meret che ha la scadenza imminente dei suoi accordi contrattuali. Rinnovo sul quale si sta lavorando, anche se per ora è tutto fermo tra le parti. Se sarà addio, il Napoli vorrebbe che accadesse per cifre da incassare.