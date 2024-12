Infortunio Buongiorno: il Napoli prende subito uno svincolato

Arrivano delle nuove indiscrezioni di calciomercato riguardo l’ingaggio, da parte del Napoli, di un difensore centrale svincolato. Ecco chi sta strattando Manna.

Uno stop di quasi 2 mesi chiude l’anno di Alessandro Buongiorno, che tornerà direttamente a febbraio. Una tegola pesantissima per Antonio Conte che con grande rammarico ha ricevuto la notizia.

Preoccupazione, da parte dell’allenatore, anche perché in rosa non è presente un sostituto all’altezza dell’ex Torino, uno dei migliori di questa prima parte di stagione. Juan Jesus e Marin, infatti, non convincono del tutto il tecnico che adesso spera di accogliere al più presto qualche rinforzo.

In tal senso, l’avvento del mercato di gennaio aiuta e non poco Conte che ha già dato delle indicazioni a Manna che adesso dovrà solo accelerare per prendere quanto prima un altro difensore centrale.

Nel mirino del dirigente anche uno svincolato di lusso, ecco tutti i dettagli.

Il Napoli perde il suo punto di riferimento in difesa: infortunio davvero grave per Alessandro Buongiorno che ieri sera non ha partecipato neanche alla festa di Natale organizzata dal club nel Museo di Pietrarsa.

Conte avrebbe fatto a meno di tutti ma non di Buongirono, titolarissimo della squadra con 15 presenze consecutive da titolare. Adesso, l’ex Torino sarà costretto a stare ai box per un bel po’ di tempo.

Infatti, secondo le ultime notizie riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco quali partite di campionato salterà Buongiorno con il Napoli. Non sarà a disposizione, contro: Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona, Atalanta e anche Juventus.

Emergenza in difesa per il Napoli: prendono subito uno svincolato?

C’è la possibilità di intervenire subito e prendere un calciatore svincolato, che era già finito nel mirino di Manna.

La soluzione, per sostituire Alessandro Buongiorno, può essere proprio lui, visto che con Kiwior bisognerà attendere gennaio inoltrato, anche perché bisognerà trovare l’accordo con l’Arsenal che al momento non apre al prestito.

Ecco perché, nella lista di Manna, c’è il calciatore svincolato. Non si tratta di Sergio Ramos, una suggestione social emersa in queste ultime ore e rilanciata dai tifosi azzurri.

L’altro difensore libero, nel mirino del Napoli, è l’ex Lazio Luiz Felipe.

Luiz Felipe subito al Napoli? Si può fare

Aggregare alla rosa del Napoli Luiz Felipe è possibile, perché il calciatore si è appena svincolato dall’Al-Ittihad. In queste ultime settimane del 2024, il calciatore può iniziare ad allenarsi con la squadra azzurra con Conte pronto a valutare l’eventuale tesseramento in vista di gennaio.

Ovviamente, prima di procedere all’ingaggio, bisognerà trovare anche un posto nella lista ufficiale dei 24 per la Serie A. Ecco perché, Manna dovrà attivarsi anche per il mercato in uscita, e cedere almeno uno fra: Juan Jesus, Folorunsho, Raspadori, Ngonge, Zerbin o Spinazzola.

Dunque, non resta che attendere le scelte della società che di sicuro dovrà intervenire in tempi rapidi per sistemare la difesa del Napoli che per le prossime partite rischia di giocare con una coppia inedita, composta da Juan Jesus o Rafa Marin insieme a Rrahmani.