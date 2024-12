Buongiorno KO, il Napoli ha trovato il sostituto: 20MLN subito

Il Napoli sta valutando diversi colpi per il calciomercato di gennaio: l’infortunio di Alessandro Buongiorno ha creato un’emergenza.

Antonio Conte ha perso uno dei migliori calciatori a sua disposizione in questa stagione e ora il club dovrà correre immediatamente ai ripari. L’infortunio del centrale ex Torino è una batosta pesantissima perché insieme a Rrahmani aveva costruito il duo centrale più forte della Serie A e capace di aiutare la squadra a essere la miglior difesa d’Europa nei Top 5 campionati.

Ora il Napoli andrà sul mercato per trovare il sostituto di Alessandro Buongirno e, di conseguenza, per completare definitivamente il parco difensori a disposizione di Conte.

Calciomercato Napoli: scelto il nome in difesa

L’infortunio di Alessandro Buongiorno è molto serio e ora mette in crisi Conte e il Napoli. Il tecnico leccese dovrà trovare delle alternative e sta valutando sua Juan Jesus che Rafa Marin da titolari nelle prossime partite ma nessuno dei due difensori convince del tutto.

Buongiorno tornerà dall’infortunio a metà gennaio. Dovrà stare fermo almeno 30 giorni ma di settimana in settimana lo staff medico provvederà a capire a che punto è la riabilitazione.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli sta spingendo forte affinché possa acquistare subito un nuovo difensore centrale: scelto un colpo dalla Serie A.

Colpo di mercato dalla Serie A: il Napoli sceglie Bijol

Il Napoli vuole Jaka Bijol per sostituire Buongiorno. Il difensore centrale dell’Udinese si sta dimostrando uno dei migliori della Serie A e nella prima parte di stagione è stato pressoché perfetto, sempre in grado di offrire prestazioni eccezionali e sempre pronto a mettersi in gioco per dare ai friulani la possibilità di sognare in grande.

Secondo quanto riferisce TMW, il Napoli vuole Bijol nei primi giorni di gennaio. Il centrale sloveno piace a Conte e Manna sin dall’estate ma ad agosto non era stato possibile affondare il colpo ed era stato programmato di rimandarlo al termine della stagione.

Poi l’emergenza Buongiorno ha creato la possibilità di comprare subito Bijol e Giovanni Manna ci sta già provando insistentemente. Il classe ’99 è uno dei pilastri dell’Udinese e uno dei migliori difensori in Serie A in questo momento: sarebbe un rinforzo eccezionale per Conte.

Bijol al Napoli: le cifre dell’affare

Tra Napoli e Udinese è in corso la trattativa per Jaka Bijol. Il difensore sloveno class ’99 è diventato il primo obiettivo della dirigenza azzurra che ha intenzione di affidare le chiavi della difesa a un centrale già esperto di Serie A, anche se ancora molto giovane.

L’Udinese vorrebbe trattenerlo ma il club friulano è ben conscio che di fronte a un’offerta da 20 milioni dovrà, poi, rimettere nelle mani del proprio calciatore la decisione finale dell’addio immediato.