Calciomercato Napoli, Conte ha un solo desiderio: lo vuole a gennaio

Il Napoli sonda il calciomercato per trovare i nomi giusti da regalare a Conte per completare definitivamente la rosa a gennaio.

La squadra per Conte non è ancora completa, lo ha ripetuto e confermato in più occasioni e per questo a gennaio ha chiesto rinforzi in tutti i reparti. Manna e il suo staff si sono già messi alla ricerca dei nomi migliori e delle giuste occasioni che si possono verificare nel mercato invernale che è storicamente più complicato di quello estivo.

Antonio Conte ha le idee molto chiare su come migliorare la rosa del Napoli attualmente e su queli dovranno essere, poi, le mosse future e ha fatto le sue richieste a Manna e De Laurentiis.

Calciomercato Napoli: Conte vuole un centrocampista

Il mercato del Napoli è già entrato nel vivo e può portare sorprese importanti per Conte e tutti i tifosi che si aspettano un balzo in avanti nel prossimo futuro per fare sempre meglio.

La priorità del Napoli per il mercato di gennaio è sicuramente il difensore centrale, viste le difficoltà di Rafa Marin e Juan Jesus e il lungo infortunio di Buongiorno che potrebbe tenerlo fuori dai giochi fino alla fine di gennaio.

Secondo le ultime notizie di mercato, Antonio Conte vuole un centrocampista per dare sostegno al reparto nevralgico della squadra che ha anche bisogno di certezze ulteriori.

News mercato Napoli: colpo Matic per Conte

Billy Gilmour è l’unico centrocampista di cui Conte si fida e a cui si affida per sostituire Lobotka e Anguissa. A centrocampo il Napoli è corto, il tecnico non si fida di Michael Folorunsho e difficilmente si affida all’ex Verona per più di spezzoni brevi.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, ora il desiderio di Conte è Nemanja Matic. Il centrocampista serbo ex Manchester United è attualmente in forza al Lione e sta disputando una stagione di alto livello. Nonostante la carta d’identità sia un vero problema per pensare a un contratto lungo, è proprio l’ex Roma il rinforzo ideale chiesto da Conte per completare la mediana.

Matic al Napoli sarebbe il colpo giusto per sostuire Frank Anguissa nei momenti di difficoltà o di flessione. Il classe ’88 ha l’esperienza necessaria per riuscire a far crescere ancora di più il Napoli e per questo Conte lo vorrebbe tra le proprie fila.

Matic al Napoli: c’è un grande ostacolo

Il Lione non vuole cedere Matic. Il centrocampista serbo è titolarissimo e decisivo per il club francese che vuole provare a trattenerlo, visto che ha anche un contratto fino al giugno del 2026, e quindi per il Napoli l’unica possibilità per acquistarlo è avviare una trattativa con i francesi.

Matic ha già giocato in Serie A e ha dato il suo assenso al progetto azzurro, ma chiede un contratto fino al 2027 e questo frena un po’ la società partenopea che non vorrebbe andare così in là con gli anni, visto che in questo modo il suo contratto si chiuderebbe a 39 anni.