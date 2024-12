Tre regali per Conte: il calciomercato del Napoli è già chiuso

Il calciomercato del Napoli a gennaio potrebbe essere molto importante: De Laurentiis è pronto a fare tre regali a Conte.

Gli azzurri sono stati al primo posto in classifica per lunghi tratti della prima parte di stagione ma ora sono costretti a inseguire l’Atalalnta e hanno anche l’Inter – che deve recuperare una partita – a pochi passi e per questo Conte ha chiesto miglioramenti immediati per tenere il passo in classifica e non perdere la speranza di poter lottare per lo Scudetto.

Il futuro del Napoli passa assolutamente dalle mosse di calciomercato: Manna e De Laurentiis sono già pronti a fare affari immportanti.

Calciomercato Napoli: pronti tre colpi per gennaio

Antonio Conte ha ribadito più e più volte che il Napoli ha bisogno di rinforzi in ogni zona del campo per riuscire pian piano a ridurre il gap con tutte le altre squadre della Serie A che lottano per obiettivi importanti. Dopo le prime 15 partite tutti pensavano agli azzurri come possibili vincitori dello Scudetto ma il tecnico ha sempre voluto tenere i piedi ben saldi al terreno e infatti il tempo ha dato ragione al suo modo di ragionare.

Al Napoli servono assolutamente nuovi calciatori per riuscire a restare in alto fino alla fine della stagione. Conte, Manna e De Laurentiis hanno le idee molto chiare per gennaio e per la prossima estate.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli accontenterà Conte con tre colpi a gennaio: già decisi i nomi, avviate le trattative.

Napoli, priorità al difensore: scelto Bijol a gennaio

L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha rovinato totalmente i piani del Napoli. Per gennaio la dirigenza non aveva intenzione di spendere cifre importanti per un nuovo difensore ma ora dovrà necessariamente correre ai ripari e permettere a Conte di avere a disposizione un centrale di grande affidabilità, in modo da sistemare il reparto dei centrali anche per il futuro.

Il nome in cima alla lista è quello di Jaka Bijol dell’Udinese. Il Napoli lo corteggia sin dalla scorsa estate ma non è mai riuscito a chiudere il suo acquisto che, ora, è diventato prioritario.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, tra Napoli e Udinese la trattativa è già entrata nel vivo: il club friulano chiede 20 milioni per cedere Bijol, il Napoli sta provando ad abbassare le richieste economiche con l’inserimento di qualche contropartita.

Dorgu e un centrocampista i due regali per Conte

Oltre Bijol, il Napoli segue con interesse anche Patricl Dorgu del Lecce. Il danese è il desiderio di Antonio Conte che rivede nel classe 2004 le sembianze – certamente ancora acerbe – di Achraf Hakimi che ha allenato ai tempi dell’Inter. La trattativa tra Napoli e Lecce è già ben avanzata ma potrebbe essere chiusa oggi per poi portare il calciatore in azzurro solo a fine stagione.

Il terzo e ultimo colpo di mercato che Conte chiede per gennaio è un centrocampista. Non c’è un sostituto di Anguissa e per evitare di correre rischi come sta succedendo con Buongiorno vuole che Manna possa riuscire subito a trovare un nome adatto.