Infortunio Buongiorno, annuncio dell’ortopedico sui tempi di recupero

Importanti novità riguardo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Ecco le ultimissime sui tempi di recupero del difensore del Napoli, che ha riportato questo problema fisico che lo costringerà a restare ai box per i prossimi mesi.

Una vera e propria tegola per il difensore che adesso dovrà essere rimpiazzato, almeno per questo fine 2024, da Juan Jesus o Rafa Marin.

Intanto, ci sono delle novità che arrivano da Napoli riguardo i tempi di recupero di Buongiorno con le dichiarazioni da parte dell’ortopedico che, insieme allo staff medico, ha gestito la situazione nei giorni scorsi.

In attesa di capire chi sarà il prossimo difensore che il Napoli prenderà nel calciomercato di gennaio 2025, Conte attende con fiducia anche il recupero di Alessandro Buongiorno.

Novità su Buongiorno

La cena di Natale del Napoli è stata rovinata dalla brutta notizia arrivata poco prima dell’evento, con l’infortunio di Buongiorno che ha portato un po’ di preoccupazione all’interno dello staff tecnico di Conte.

Contro Genoa e Venezia, il mister dovrà lanciare Marin o Juan Jesus, in attesa di novità dal calciomercato di gennaio.

Ecco, intanto, le dichiarazioni da parte dell’ortopedico che si è occupato dell’infortunio di Buongiorno.

Aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno

“Posso dire che gli atleti, rispetto alle persone comuni, hanno dei tempi di recupero diversi rispetto al solito. Ne ho visti tanti in questi anni ed è sempre stato così”.

Comincia con un augurio l’intervista a TeleCapri di Salvio Zungri, ortopedico che ha costruito il busto per Alex Buongiorno, che di recente ha riportato questo infortunio che presumibilmente lo terrà lontano dal campo per i prossimi mesi, con il rientro previsto per febbraio anche se c’è la speranza di riaverlo prima.

“Abbiamo provato a rimettere Alex nelle migliori condizioni possibili. C’è stato un gran lavoro da parte di Canonico e De Luca. Noi siamo intervenuti nel pomeriggio. Sono sicuro che avrà dei tempi di recupero più veloci rispetto ad una persona comune”.

Poi, nel dettaglio, il medico si è soffermato sulla rapidità d’intervento da parte dello staff: “Il Napoli ha dei professionisti che sono all’avanguardia, ci sono medici, fisioterapisti e massaggiatori che lavorano quotidianamente. I calciatori sono coccolati e questo è molto importante per le loro prestazioni”.

“Posso dire che i professionisti ci mettono di meno a tornare in forma. Su interrvento al ginocchio, per esempio, impiegano la metà di quello che ci metterei io. Le tempistiche sono diverse, comunque io sono fiducioso su Buongiorno. Serve meno tempo di quel che si dice. Ora dovrà andare avanti a fare fisioterapia”.