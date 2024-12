Napoli, ecco il colpo a gennaio: si chiude con lo scambio – Pedullà

Il calciomercato del Napoli vedrà gli azzurri tra i principali protagonisti in inverno, considerando le diverse questioni da risolvere.

Direttamente dal suo sito ufficiale, l’esperto di calciomercato e giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà, ha svelato le ultime news di calciomercato che riguardano appunto il Napoli.

Il colpo si potrebbe chiudere a gennaio con lo scambio dei cartellini in Serie A dopo un problema che è emerso in uno dei club che sta meglio figurando tra le big d’Italia in questa prima frazione di stagione e con la possibilità di vedere la soluzione, attraverso l’agente che dovrà fare da collante tra le due società.

Calciomercato Napoli: il primo colpo per Conte si può chiudere a gennaio

Il primo colpo per Antonio Conte si può chiudere a gennaio, col calciomercato del Napoli che vedrebbe tra i protagonisti due calciatori, pronti a scambiarsi la maglia.

Uno scambio tra cartellini tra le due società, secondo quanto svela la stessa fonte, nella possibilità di dover sistemare alcune situazioni.

Si sono fatti diversi nomi in casa Napoli, ma una situazione complessa per gli azzurri è legata sia al ruolo di difensore centrale, dopo l’infortunio di Buongiorno, sia per l’esterno che convince solo parzialmente Antonio Conte. L’addio possibile di Spinazzola, spingerebbe l’arrivo di Cristiano Biraghi, in uscita come già annunciato ufficialmente dall’agente Mario Giuffredi, già a gennaio, dalla Fiorentina. E se i due si scambiassero la maglia? L’ipotesi scambio prende quota.

Scambio in Serie A: il colpo del Napoli dalla Fiorentina

Lo scambio tra i terzini, nelle possibilità, è stato svelato dallo stesso Pedullà. Spinazzola alla Fiorentina e Biraghi al Napoli, già a gennaio, facendo felici le parti. Perché da una parte la Fiorentina potrebbe così risolvere la situazione Biraghi, con lo stesso calciatore che lasciando i viola dopo tantissimi anni, giocherebbe per Antonio Conte di nuovo, magari ritrovando un ruolo da protagonista e come alternativa importante ad Olivera. Al contrario, Spinazzola alla Fiorentina nello scambio, che al Napoli è tanto chiuso e pare convincere poco lo stesso Conte, che lo volle fortemente in estate, come occasione a zero per il calciomercato degli azzurri.

Spinazzola o un altro azzurro? Spunta un’altra ipotesi sullo scambio

Non c’è solo Spinazzola, tra le ipotesi, considerando che la Fiorentina deve risolvere quella che è la situazione anche sul sostituto di Bove. Con Parisi e Biraghi in uscita, sì, ma con la voglia di rimpiazzare Bove dopo il suo malore, numericamente a centrocampo. Ed ecco che quindi, anche l’idea di uno scambio con Folorunsho al posto di Spinazzola, per la Fiorentina, prende quota.