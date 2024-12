Calciomercato Napoli, spunta un nome mai uscito prima: dall’Atalanta

Il Napoli sta studiando già diversi nomi per il calciomercato in entrata: ora è uscito un profilo inedito e sarebbe un colpo clamoroso.

Gli azzurri hanno intenzione di migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte che in più occasioni ha parlato di squadra incompleta e di gap ancora troppo ampio rispetto a tutte le altre big per pensare in grande verso il futuro. Manna è al lavoro per riuscire a portare dei profili che facciano al caso di Conte e che possano immediatamente fare la differenza, nella scia di Scott McTominay e Alessandro Buongiorno, certamente i due migliori della nuova stagione.

Il futuro del Napoli passa anche dalle scelte di mercato che verrano fatte per migliorare la squadra: ora spunta un nuovo nome che può cambiare tutto.

Calciomercato Napoli: nome a sorpresa dall’Atalanta

Il Napoli sta provando pian piano a migliorare la rosa e a crescere ancora di più per riuscire a restare sempre in alto e per colmare tutte le differenze con le altre big del nostro campionato, che anno dopo anno migliorano e rischiano di sottrarre il posto agli azzurri in cima alla Serie A.

Il progetto Conte è appena partito e può regalare grandi sorprese nel prossimo futuro: il tecnico ha le idee molto chiare e insieme a Manna e De Laurentiis sta studiando il piano per riuscirci.

Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dalla Spagna, il Napoli si è messo sulle tracce di un pilastro dell’Atalanta. La trattativa non è impossibile come si possa pensare.

Napoli, super colpo dall’Atalanta: nel mirino c’è Isak Hien

Il Napoli vuole far diventare la sua difesa un fortino inespugnabile. Al momento ci sono solo Buongiorno e Rrahmani che danno grande affidamento e che sono due tra i migliori calciatori in circolazione e non bastano per creare un futuro più importante.

Secondo quanto riferisce il portale spagnolo fichajes.net, il Napoli è sulle tracce di Isak Hien. Il 25enne svedese ha mostrato una crescita spaventosa dal suo arrivo nel calcio italiano, distinguendosi per la sua solidità, la sua buona lettura del gioco e la sua capacità di contribuire sia nel lavoro difensivo che quello offensivo.

Conte vuole Isak Hien per riuscire a perfezionare il parco difensori del Napoli ma anche per indebolire fortemente una squadra avversaria che negli ultimi anni sta crescendo a dismisura. È lui l’ultima idea di mercato del Napoli.

Hien-Napoli: cifre incredibili per il sì

Isak Hien al Napoli sarebbe un colpo eccezionale per Conte che sarebbe pronto, a quel punto, anche a passare alla difesa a 3 e tornare alla sua idea originale di gioco, per permettere alla squadra di giocare realmente a sua immagine e somiglianza.

Hien ha un contratto fino al 2028 con l’Atalanta che non vorrebbe cederlo perché è ormai diventato un pilastro. Ma di fronte a un’offerta da 30 milioni cash, la Dea lascerebbe la scelta al centrale svedese classe ’99.