“Che bella la Champions con l’Inter”: Napoli beffato, resta solo lui

Sembrava potesse vestire la maglia del Napoli a partire dal prossimo calciomercato, ma invece così non sarà.

In un recente annuncio, infatti, il calciatore ha svelato di voler giocare in Champions League, competizione che almeno per questa stagione non ha niente a che vedere con il Napoli. Fino alla fine dell’anno la formazione di Antonio Conte sarà infatti impegnata solo in campionato, ed è proprio questo quello che avrebbe beffato la società partenopea nella corsa al giocatore, destinato oramai a vestire la maglia dell’Inter.

Un’altro profilo verrà dunque depennato dalla lista di Giovanni Manna, al quale non resta altro che puntare sull’ultimo dei nomi rimasti.

Niente Napoli, firma con l’Inter

Uno degli obiettivi dichiarati del calciomercato del Napoli sta per sfumare. In una recente intervista, infatti, il calciatore ha svelato in che palcoscenici avrebbe piacere di giocare, escludendo automaticamente il club partenopeo.

Fino a quando sarà nelle sue possibilità, comunque, De Laurentiis farà di tutto per cercare di mettere a disposizione di Antonio Conte il giocatore, anche se l’impressione è che oramai sia stata intrapresa una strada ben precisa, che non prevede come meta finale Napoli per l’appunto. Inutile dire che una situazione del genere ha indispettito il salentino, che per gennaio aveva fatto una sola richiesta al club, il difensore, ma c’è da dire allo stesso tempo che comunque la dirigenza si starebbe già iniziando a muovere sull’ultima alternativa rimasta.

Stando dunque a quanto si può evincere dall’intervista rilasciata ai microfoni di The Italian Football Podcast, se dovesse andare via da Udine in questo calciomercato, Jaka Bijol non lo farebbe per il Napoli. Il difensore dell’Udinese vuole infatti giocare in Champions League, ed il fatto che abbia menzionato l’Inter nel corso della puntata lascia intendere che sia più vicino di quanto si possa effettivamente immaginare alla firma con i nerazzurri.

Beffa Napoli, adesso resta solo lui

Oramai Jaka Bijol si allontana a grandi falcate dal Napoli. Il difensore sloveno dell’Udinese sembrerebbe essere in procinto di firmare con l’Inter, o almeno questo è quello che ha lasciato intendere dicendosi lusingato dall’interesse di una squadra come quella campione d’Italia.

Il fatto che nel corso di The Italian Football Podcast non abbia mai nominato il Napoli è tutto un dire, motivo per il quale il club partenopeo si starebbe muovendo di conseguenza. Della lunga lista di difensori seguiti da Manna, il nome superstite è quello di Jakub Kiwior, da sempre il favorito non solo dell’area dirigenza ma anche dell’area tecnica. Occhio comunque anche all’opzione Martinez Quarta della Fiorentina, ma l’impressione è che oramai il Napoli abbia preso una decisione precisa pur di non rimanere a mani vuote.