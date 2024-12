Conte boccia Lukaku: cessione in vista per un colpo da 60MLN

Nonostante sia il suo uomo di punta, il suo pupillo, Antonio Conte si appresta a scaricare Romelu Lukaku in quel di Napoli.

L’attaccante in questa prima parte di stagione il suo l’ha fatto, mettendo comunque a segno 6 gol e 4 assist in 14 giornate di campionato, ma l’impressione è che a questo punto il salentino si aspettasse decisamente di più da un 31enne per il quale in estate il Napoli ha sborsato 30 milioni di euro.

A fronte di questo la formazione partenopea potrebbe cambiare nuovamente prima punta nel prossimo calciomercato invernale, con l’allenatore azzurro che avrebbe messo nel mirino un giocatore da addirittura 60 milioni di euro.

Conte scarica Lukaku: vuole un altro attaccante

Il Napoli ha messo nel mirino lo scudetto, oramai è chiaro. Non a caso la dirigenza partenopea si appresta a vivere un’altra sessione di calciomercato da protagonista, con l’intento di andare a rinforzare e completare la rosa di Antonio Conte in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo è quello di rimanere attaccati il più possibile al treno che porta al tricolore per l’appunto.

Ci sono diverse cose sulle quali lavorare, su tutte la difesa, ma a sorpresa l’allenatore salentino potrebbe stravolgere il proprio attacco scaricando il suo uomo, Romelu Lukaku. L’attaccante belga starebbe infatti deludendo il tecnico, che a quanto pare si aspettava da lui un contributo ancora più importante alla causa azzurra.

A fronte di questo l’ex Inter e Chelsea potrebbe essere messo da parte, anche perché Antonio Conte avrebbe messo nel mirino un colpo da 60 milioni di euro. Stando alle ultime notizie, infatti, per l’attacco del suo Napoli, il salentino avrebbe fatto il nome di Jhon Duran dell’Aston Villa, attaccante colombiano classe 2003 che Giovanni Manna starebbe monitorando con la sua accurata rete di scout. Considerato il rendimento che sta avendo in questa stagione, i Villans potrebbero non volersi privare del loro numero 9, ma l’impressione è che il destino del giocatore sia lontano da Birmingham già a partire da gennaio.

Conte lo vuole al Napoli: occhio alla concorrenza

Antonio Conte vorrebbe Jhon Duran nel suo Napoli, giocatore che per caratteristiche ricorderebbe molto il primo Romelu Lukaku. Ed è proprio per questo che il salentino lo starebbe monitorando in vista del futuro, anche se l’impressione è che difficilmente vestirà l’azzurro.

Stando infatti a quanto riportato da AreaNapoli.it, è più probabile continuare a vedere John Duran in Premier League, complice il forsennato pressing che Arsenal e Manchester City starebbero attuando sul calciatore in vista di gennaio. Il Napoli rimane in corsa, questo è sicuro, ma con una concorrenza del genere la strada rischia di essere in salita.