Intreccio Kvaratskhelia: scambio con l’Atletico per il figlio del “Mudo”

Il Napoli sta valutando tutte le opzioni per il futuro di Kvaratskhelia: può firmare il rinnovo e poi essere ceduto in uno scambio folle.

La squadra di Antonio Conte è in procinto di effettuare vari cambiamenti per la prossima stagione. La rosa non è ancora completa ma in questo momento sta andando molto bene e si sta costruendo un futuro molto importante. L’obiettivo primario è la qualificazione in Champions League per poter permettere alla società di incassare una cifra importantissima che possa permettere di spendere in maniera molto seria e intelligente sul mercato.

Poi potrebbe esserci qualche trattativa importante da concludere anche in ottica cessioni: il nome di Kvaratskhelia è il primo sul banco delle trattative.

Calciomercato Napoli, via Kvaratskhelia per un figlio d’arte

Il Napoli non conosce ancora il futuro di Kvaratskhelia e ci sono forti rischi che l’esterno georgiano possa essere ceduto a fine stagione. In questo momento sono in corso le trattative per il rinnovo con gli azzurri ma in molte occasioni, ormai, la firma sul prolungamento è diventata pura formalità per incassi maggiori.

Giovanni Manna sta iniziando a studiare per la prossima stagione e stanno venendo fuori nomi nuovi che possono fare al caso del Napoli.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli sta valutando un nome nuovissimo e mai uscito prima per il post Kvaratskhelia: piace il figlio d’arte, il figlio di “El Mudo”.

Il Napoli su Rodrigo Riquelme: bomba di mercato dalla Spagna

Dalla Spagna arrivano notizie importantissime che riguardano il calciomercato del Napoli. Gli azzurri si sono già messi alla ricerca di un nuovo esterno per sopperire all’eventuale addio di Kvaratskhelia alla fine della stagione e ora Manna avrebbe trovato il profilo giusto dall’Atletico Madrid, visto che ci sono tanti calciatori che non sono centralissimi nel progetto di Simeone.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, infatti, il Napoli è sulle tracce di Rodriguo “Roro” Riquelme. Il calciatore argentino classe 2000 è il figlio di Roman Riquelme, oggi presidente del Boca Juniors e uno dei calciatori argentini più forti e iconici di sempre e anche questo potrebbe influenzare il passaggio di Riquelme al Napoli.

Rodrigo Riquelme al Napoli sarebbe un colpo perfetto per Conte: è eclettico e ha ottima tecnica, il suo valore si aggira sui 25-30 milioni di euro.

Napoli, futuro Kvaratskhelia in bilico: fissata la cifra dell’addio

Il Napoli sa che può perdere Khvicha Kvaratskhelia a fine stagione. Ora si sta trattando il rinnovo del contratto ma non è detto che se arriveranno le firme il georgiano resterà in azzurro perché le ambizioni sono comunque quelle di un top player e di fronte a offerte folli dirà addio.

Il Napoli è conscio dei pericoli su Kvartskhelia e ha fissato a 80 milioni la cifra per il suo addio: i due club di Manchester, il PSG e il Barcellona ci pensano sul serio.