“Con Conte farebbe benissimo”: annuncio dell’agente

Il tema caldo diventa bollente adesso che si è fatto male Buongiorno, in merito al calciomercato che sarà del Napoli.

Oggi ha lanciato un chiaro messaggio in conferenza stampa, Antonio Conte, quando ha dichiarato che le domande sul mercato vanno fatte a chi se ne occupa. Perché lui, dalla stessa società della SSC Napoli si aspetta eccome i colpi dei quali ha bisogno.

Uno tra questi, per il calciomercato del Napoli, è il colpo che sarà in difesa. Ma c’è anche un altro ruolo da coprire nel colpo da piazzare a gennaio, nel nome del calciatore che si dichiara “pronto” a giocare col Napoli di Antonio Conte, secondo quanto annunciato dal suo agente, per la possibilità di finire al Napoli già nel mercato di riparazione.

Napoli, l’agente “chiama” Conte e gli azzurri: la dichiarazione

Sono circolati alcuni rumors in merito ad uno dei migliori esterni del campionato e sul possibile acquisto del Napoli, già a gennaio.

Alcune voci di calciomercato erano legate ad un possibile colpo “alla Rrahmani” con il giocatore che verrebbe preso dal Napoli, lasciandolo però in prestito al club italiano così come accadde per Amir Rrahmani, calciatore kosovaro che continuò il suo percorso di crescita all’Hellas Verona per poi approdare in azzurro, dove ha scritto la storia da campione d’Italia.

C’è un giocatore che “sogna di giocare per Antonio Conte”, come dichiarato quest’oggi dal suo agente. Si tratta dell’esterno, tra i migliori del campionato cadetto, Mehdi Dovral. Il terzino a tutta fascia del Bari è pronto al grande salto in una big come il Napoli.

Calciomercato Napoli: le parole dell’agente di Dovral

Quelle che seguono, ai microfoni di Telecapri, sono le parole di Hicham Essabi, agente di Mehdi Dovral. Calciatore che sta brillando col Bari e che potrebbe finire al Napoli, molto presto: “Stiamo parlando dell’anno della maturità per lui, non abbiamo mai avuto dubbi sulle qualità del calciatore e su quanto potesse migliorare col tempo. Lui è un calciatore che può giocare sia a destra che a sinistra, probabilmente è più performante sul lato mancino. Si sta parlando di lui al Napoli tra i siti di informazione, noi però non abbiamo avuto contatti col club azzurro. Per Mehdi Dovral, in ogni caso, essere allenato da Antonio Conte è come il Graal, sarebbe davvero un sogno per lui. Oltretutto sono convinto che con Conte farebbe benissimo”.