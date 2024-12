Crisi Milan, ne approfitta il Napoli: è il sostituto di Buongiorno

L’area pesante che si starebbe respirando in quel di Milanello potrebbe avvantaggiare il Napoli nel prossimo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, Antonio Conte potrebbe andare a pescare dai rivali del Milan colui il quale prenderà il posto di Alessandro Buongiorno in questo periodo di stop a causa della rottura delle due vertebre. E chissà che in futuro il rossonero non possa fare coppia con l’ex Torino, considerate le caratteristiche dei due che si amalgamerebbero a pennello.

Da capire adesso se dalle parti di via Aldo Rossi abbiano intenzione di andare a rinforzare un’altra concorrente (dopo Kalulu-Juventus), ma l’impressione è che i rapporti oramai marci con Fonseca porteranno il giocatore a scappare via da Milano. Quindi sì, il difensore potrebbe lasciare il Milan per il Napoli.

I rapporti con Fonseca spingono il difensore a Napoli

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che potrebbe giovare dall’area di crisi che si respira dalle parti di Milanello per andare a rinforzare e completare la difesa di Antonio Conte.

Sul taccuino di Giovanni Manna ci sarebbero tutt’altri nomi, ma in questo caso stiamo parlando di un’opportunità che il club di Aurelio De Laurentiis è pronta a cogliere al volo. Ovviamente bisognerà prima capire quali siano le intenzioni del Milan, ma l’impressione è che le forti incomprensioni con Paulo Fonseca starebbero spingendo il giocatore lontano da Milano, ma non dalla Serie A a questo punto, visto che Napoli sembrerebbe essere un’opzione più che valida per il difensore rossonero.

Dunque, stando a quanto riportato questa mattina in apertura dai colleghi de Le Cronache di Napoli, Fikayo Tomori si sarebbe proposto al club partenopeo in vista del prossimo calciomercato invernale. Considerata l’esperienza del giocatore, Manna e De Laurentiis starebbero seriamente valutando l’affare, con Antonio Conte che avrebbe invece anche già preso una decisione in merito.

Asse Milano-Napoli infuocato: la decisione di Conte

Fikayo Tomori potrebbe essere una soluzione per la difesa del Napoli. Almeno questo è il punto di vista di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, non di Antonio Conte, che avrebbe bocciato il difensore milanista.

Stando a quanto riportato dalle Cronache di Napoli, l’allenatore salentino starebbe puntando un unico giocatore, Jakub Kiwior, che per caratteristiche e duttilità rappresenterebbe essere il profilo adatto con il quale andare a rinforzare la propria difesa. Fino a quando si potrà il Napoli ci proverà per il polacco, con Tomori che a questo punto potremmo indicarlo essere proprio come ultima spiaggia. Occhio però alle difficoltà che potrebbero essere riscontrate nelle trattative con l’Arsenal: quelle sì che potrebbero far salire in maniera importante le quotazioni del centrale del Milan. Staremo a vedere.