Giuntoli lo strappa a Manna, Conte è una furia: Napoli beffato

Il Napoli rimane beffato nella corsa all’attaccante, per la rabbia di Conte che lo aveva indicato essere come l’alternativa perfetta a Lukaku.

Stando a quanto trapelato in questi giorni, infatti, il giocatore potrebbe finire a giocare con la Juventus, complice il forsennato pressing di Cristiano Giuntoli. Thiago Motta ha bisogno di un altro attaccante, ed è per questo che la Vecchia Signora avrebbe deciso di puntare su di lui, complice la sua esperienza soprattutto a livello internazionale.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché il Napoli sembrerebbe essere ancora in corsa per il giocatore, seppur per poco, visto che la strada intrapresa sembrerebbe avere come meta finale proprio Torino.

Giuntoli lo strappa a Manna

Antonio Conte desiderava vederlo al centro del suo attacco nei prossimi anni, ma tra il giocatore ed il Napoli si sarebbe contrapposta la Juventus, che a quanto pare sembrerebbe avere avuto la meglio.

Parlare già di affare fatto sembrerebbe essere prematuro, complice anche la forte concorrenza di altre grandi d’Europa, ma l’impressione è che oramai l’attaccante sia destinato a vestire la maglia bianconera. Nelle prossime settimane Cristiano Giuntoli incontrerà l’agente del ragazzo per studiare la prima offerta da presentare al club detentore del cartellino, che considerato questo inizio di stagione, fra esclusioni e rendimento non all’altezza delle aspettative, lascerebbe partire l’attaccante senza troppi complimenti. Nel frattempo il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna continuerebbe a lavorare sotto traccia per cercare di recuperare terreno alla Juventus, anche se oramai potremmo parlare di gara persa.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, la Vecchia Signora potrebbe puntare su Kolo Muani del PSG nel prossimo calciomercato invernale per andare a rinforzare e completar una volta e per tutte il suo attacco, giocatore oramai in rotta di collisione con Luis Enrique e che interessa, per l’appunto, anche ad un Napoli che a quanto pare potrebbe lasciare la presa prima del tempo.

Conte è una furia, va alla Juventus

Randal Kolo Muani potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus per la rabbia di Antonio Conte, che invece lo avrebbe voluto al Napoli al posto di Romelu Lukaku, suo pupillo. Oramai in rotta di collisione con Luis Enrique, l’attaccante francese starebbe seriamente valutando la possibilità di lasciare Parigi già a gennaio, motivo per il quale la Vecchia Signora si sarebbe immediatamente messa in fila per portarlo strappare alla concorrenza.

Considerati i tempi stretti che caratterizzano il calciomercato invernale, la Juventus offrirebbe al PSG un prestito oneroso con obbligo/diritto di riscatto, a cifre sostenute, per Kolo Muani. Pur di liberarsene il club parigino potrebbe anche accontentarsi, ma l’interesse di alcuni club di Premier League metterebbe decisamente il bastone fra le ruote a quello bianconero, che nel frattempo valuterebbe anche le soluzioni Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee.