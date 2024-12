Vuole ritornare in azzurro: la confessione, il Napoli ha deciso

Ci sono delle novità di mercato relative al ritorno dell’ex Napoli, che ha aperto le porte alla possibilità di tornare a vestire la maglia azzurra e di mettersi a disposizione di Antonio Conte. Cosa deciderà adesso la società?

Mai favorevole ai ritorni di fiamma, De Laurentiis già lo scorso anno ha commesso l’errore di riprendere Mazzarri. Una scelta che, a causa anche di altre vicissitudini, non ha dato i frutti sperati.

Questa volta, però, a tornare potrebbe essere un giocatore. Il discorso è diametralmente opposto. L’ultima parola, infatti, toccherà ad Antonio Conte che dovrà decidere attentamente cosa fare insieme a Giovanni Manna.

Di cosa ha bisogno il Napoli nel calciomercato di gennaio?

Sicuramente un po’ di esperienza non farebbe male allo spogliatoio che ha in Conte il proprio leader indiscusso. Ecco perché il tecnico ha fatto il nome di Danilo per rinforzare la retroguardia azzurra. Il giocatore della Juventus è apprezzato non solo per la sua duttilità ma anche per la leadership

A questo punto, però, piuttosto che prendere il brasiliano, perché non valutare il ritorno di un ex?

Calciomercato Napoli: vuole tornare, arriva la confessione

Il calciatore ha aperrto alla possibilità di tornare a vestire la maglia del Napoli. Toccherà a Conte e De Laurentiis decidere cosa fare.

Sono valutazioni che il club dovrà fare alla luce anche dei prossimi investimenti futuri. Infatti, riprenderlo significherebbe investire su un giocatore che negli ultimi anni ha giocato in un campionato poco competitivo e che si avvicina ai 34 anni.

Le scelte dovrà farle il club che comunque ha messo nel mirino tanti difensori e che alla luce anche dell’infortunio di Alessandro Buongiorno, dovrà prendere una decisione riguardo il prossimo colpo in difesa.

Koulibaly il rinforzo giusto per il Napoli di Conte?

La ricerca spasmodica di un altro difensore centrale, può portare Manna a valutare anche la candidatura di un ex che in azzurro ha sempre fatto la differenza. Ancora oggi, infatti, è nel cuore dei tifosi che sognano di rivedere con la maglia del Napoli Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese, attualmente di proprietà dell’Al Hilal, non avrebbe problemi ad interrompere la sua esperienza in Arabia Saudita. Nonostante un ingaggio monstre, guadagna 30 milioni all’anno, la sua avventura nella Saudi Pro League è ai titoli di coda.

Le possibilità di vedere di nuovo a Napoli Koulibaly sono poche ma la speranza è l’ultima a morire. Il giocatore non ha dimenticato i trascorsi con la maglia azzurra e ha confidato ai suoi amici di prendere in considerazione l’eventuale offerte del club di Aurelio De Laurentiis, che per il momento valuta altri profili per la difesa come Kiwior, Ismajli e Luiz Felipe.