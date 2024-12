Calciomercato Napoli, annuncio a sorpresa di Conte: tifosi spiazzati

Nel corso della conferenza stampa di ieri, Antonio Conte ha fatto un annuncio che ha lasciato i tifosi del Napoli spiazzati.

Parlando di calciomercato, infatti, dalla bocca del salentino sono uscite fuori delle parole piuttosto eloquenti che hanno svelato la strategia del club partenopeo per gennaio. Nessuno si sarebbe mai aspettato una presa di posizione del genere da parte dell’allenatore azzurro, che comunque è sembrato essere piuttosto convinto e sicuro di quello che stava dicendo.

A fronte di questo sorge spontaneo domandarsi: semplice tecnica evasiva per confondere giornalisti e concorrenza, o davvero il Napoli ha intenzione di muoversi nel prossimo calciomercato così come ha lasciato intendere Antonio Conte?

Annuncio importante sul calciomercato del Napoli

Importanti novità arrivano in merito al prossimo calciomercato in entrata del Napoli, sessione nella quale il club partenopeo punterà a rinforzare e completare la rosa di Antonio Conte, o almeno questo è quello che si pensava fino alla giornata di ieri.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Genoa, in programma oggi alle 18, infatti, il salentino ha svelato la strategia del club azzurro con una dichiarazione che non è di certo passata inosservata, neanche ai più distratti. È quasi come se l’allenatore avesse voluto scoprire le carte per cercare di mandare in confusione giornalisti e concorrenza, sempre più agguerrita su quelli che sono gli obiettivi di mercato del Napoli. Le sensazioni, comunque, portano a credere che il triumvirato composto da De Laurentiis, Manna e Conte continui per la sua strada, anche se risulterebbe spontaneo domandarsi quale dopo le dichiarazioni di ieri.

Su una domanda specifica inerente al calciomercato, infatti, Antonio Conte ha sviato completamente dicendo di avere fiducia nel gruppo che lui allena e che ha a disposizione. Che significa questo? Ai posteri ardua interpretazione, perché così dicendo il salentino potrebbe tanto aver lasciato intendere di non avere bisogno di rinforzi, quanto aver mandato un messaggio fra le righe alla sua proprietà.

Calciomercato Napoli: le ultime

Le parole di Antonio Conte potrebbero sviare, ma le strategie del Napoli nel prossimo calciomercato non cambiano. L’intenzione è quella di mettere a disposizione dell’allenatore salentino non solo un nuovo difensore centrale, ma anche un esterno di difesa che possa permettere a Mathias Olivera di rifiatare nel momento in cui ne avesse bisogno.

La lista del direttore spertico Giovanni Manna è ricca di nomi interessanti, per uno e l’altro reparto, come ad esempio Jakub Kiwior, Danilo e Cristiano Biraghi, fra gli altri, motivo per il quale Antonio Conte potrà anche avere fiducia nella squadra e nel gruppo che sta allenando, ma qualcosa nel prossimo calciomercato si farà.