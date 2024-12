Juve e Napoli, ecco un altro tradimento: ha detto “sì”, c’è l’annuncio

Il calciatore ha detto “sì”, aprendo una nuova pagina di “tradimenti” da una parte e dall’altra sull’asse Juve e Napoli.

Il calciomercato vede protagoniste proprio Juventus e Napoli in quella che sarà la sessione invernale e che vede condivisi alcuni obiettivi proprio tra Giuntoli e Manna.

Ma la situazione vede, questa volta, un obiettivo di calciomercato del Napoli dalla Juventus e viceversa. I due club tornano così a trattare dopo diversi anni dall’ultima volta.

Tradimento e colpo di calciomercato: il calciatore ha già detto “sì'”

Dal dopo-Higuain è risultato difficile vedere un calciatore del Napoli finire alla Juventus e viceversa. Si sono visti Giuntoli e Sarri passare da una parte all’altra, ma anche il Napoli ormai piazza colpi di un certo spessore da una parte all’altra proprio sull’asse Torino-Napoli se si pensa all’arrivo in azzurro di Manna e Antonio Conte, due top player fuori dal campo nella gestione che è venuta fuori nel corso degli ultimi mesi.

E proprio sotto la gestione Manna e Conte, c’è uno juventino che piace parecchio agli azzurri, che Manna conosce benissimo per l’esperienza recente vissuta proprio in bianconero.

Oltre ad essere un calciatore bianconero è anche il simbolo della Juventus, considerando che il Napoli non andrebbe a prendere proprio un calciatore qualunque, bensì l’ex Manchester City e attuale capitano della Juventus, il brasiliano Danilo. Stesso Danilo che avrebbe detto anche “sì” al Napoli, aprendo una nuova storia di calciomercato sul tradimento che, questa volta, si consumerebbe dalla Juventus al Napoli e non viceversa.

Calciomercato Napoli: il colpo dalla Juve si può chiudere anche senza scambio

Erano emerse alcune voci riguardanti uno scambio tra cartellini tra Raspadori e Danilo, con conguaglio economico a favore del Napoli, sull’affare. L’affare però potrebbe essere slegato da Raspadori, Danilo diventerebbe un nuovo giocatore del Napoli a prescindere da Jack. Il calciatore, stando alle notizie, non vedrebbe l’ora di giocare per il Napoli. Secondo quanto riferito da La Repubblica, Danilo avrebbe detto “sì” al Napoli e adesso i club starebbero cercando una soluzione per risolvere le cose già a gennaio. La certezza ad oggi è che non rinnoverà con la Juventus. Da capire se salutando subito il club o facendolo solo a fine stagione.

Non solo Danilo: c’è un’altra richiesta dal Napoli

Oltre al “sì” incassato su Danilo, il Napoli sta cercando di capire se sarà possibile o meno realizzare anche l’operazione che porta a Fagioli. Il centrocampista piace molto al Napoli e, in bianconero, non trova spazio.