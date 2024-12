Non solo Danilo al Napoli: doppia beffa alla Juve, il colpo a gennaio

Il calciomercato del Napoli vede Danilo come primo colpo, ma non solo, causa doppia beffa raccontata quest’oggi.

Perché per la Juventus, risulterebbe essere doppia la beffa qualora il Napoli dovesse riuscire a piazzare il doppio colpo tra presente e futuro.

Nell’immediato, gli azzurri, cercano un colpo in difesa. Su Danilo avrebbero già incassato il “si” e il giocatore che non vedrebbe l’ora di essere allenato da Conte, anche se la situazione che vive da capitano della Juventus, porterà il calciatore probabilmente a salutare i bianconeri soltanto a fine stagione. Sarà un altro calciatore, che però andrebbe a beffare i bianconeri salutando a gennaio per la destinazione Napoli, finendo appunto in azzurro.

Doppia beffa alla Juventus: De Laurentiis spiazza Giuntoli

A riportare la notizia riguardo il colpo con beffa doppia alla Juventus, sono i colleghi de Il Corriere dello Sport. La rivelazione in merito a quello che sarà l’affare prima a gennaio, e poi a fine anno con l’arrivo di Danilo a costo zero.

Il Napoli, oltre a pensare in ogni caso al colpo a zero che porterebbe a Danilo, pensa anche al piano B per gennaio.

Nell’immediato, infatti, potrebbe mettere le mani sul cartellino di Martinez Quarta. Il difensore centrale della Fiorentina è nella lista di Giuntoli per sistemare le cose in difesa, a gennaio, considerando l’infortunio di Bremer fino alla fine di questa stagione. Per la Juventus dunque, che perderebbe Danilo a zero con destinazione Napoli al posto di Juan Jesus nel 2025/2026 e perdendo pure l’occasione Martinez Quarta a gennaio, vedrebbe una doppia clamorosa beffa da parte del Napoli.

Colpo in difesa per il Napoli: a prescindere da Biraghi e Spinazzola

A prescindere dalla situazione Biraghi e Spinazzola che non si sblocca, sarebbe slegato il colpo che porta a Martinez Quarta a gennaio. Senza inserire Folorunsho o altri innesti per i viola, considerando oltretutto che Spinazzola avrebbe rifiutato la destinazione a Firenze. La priorità per il Napoli, in questo momento, è legata al ruolo di difensore centrale visto che Rafa Marin e Juan Jesus convincono solo parzialmente. Priorità che potrebbe essere soddisfatta a gennaio, proprio con Martinez Quarta.

Ultime Napoli: le cifre per il colpo in difesa

Il Napoli non ha intenzione di spendere tantissimi soldi per ritrovarsi con un’alternativa nuova in difesa. Ma comunque Martinez Quarta costa e non pochissimo. Al momento, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Non è oltre a questa cifra che si spingerebbe il Napoli.