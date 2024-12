Non solo Pellegrini a gennaio: il nuovo difensore arriva dalla Roma

Il calciomercato dei partenopei viaggia sull’asse Roma-Napoli, in quello che sarà l’affare doppio secondo quanto svelato in serata.

Perché non c’è più soltanto Pellegrini tra le idee del Napoli, con il nuovo difensore che arriverebbe sempre dai giallorossi, dopo il problema nato con Buongiorno che si è fermato per circa un mese pieno e con la speranza di vederlo in campo almeno per la sfida contro l’Atalanta. Ma dal primo gennaio, spera Conte, di avere con sé il nuovo difensore centrale titolare da affiancare ad Amir Rrahmani.

Il colpo dalla Roma risulterebbe doppio e a sorpresa perché non riguarderebbe più la situazione legata allo scambio con Raspadori in giallorosso e Pellegrini al Napoli, con la stima da parte di Antonio Conte per il trequartista capitolino che arriverebbe al Napoli diventando più funzionale rispetto a Jack che in azzurro, sotto gestione Conte, sembra un vero e proprio pesce fuor d’acqua. A gennaio, il possibile stravolgimento sul calciomercato del Napoli, potrebbe vedere il doppio colpo dalla Roma.

Calciomercato Napoli: non solo Pellegrini, spunta il nuovo colpo dalla Roma

Nel corso della serata è emersa una nuova voce sul colpo di mercato dalla Roma, per il Napoli.

È risaputo, da tempo, che la soluzione per i giallorossi potrebbe portare a Raspadori e questo, accende le possibilità di uno scambio con la Roma. Ma l’arrivo di Raspadori alla Roma, che spinge Pellegrini al Napoli, non è l’unica opzione possibile già a gennaio.

Dalla Roma, infatti, potrebbe arrivare anche Gianluca Mancini. Per caratteristiche, qualità tecniche ed esperienze, potrebbe rappresentare l’uomo giusto per Antonio Conte tra le alternative su Rrahmani e Buongiorno, assieme a Rafa Marin e con Juan Jesus che dirà addio soltanto a fine stagione.

Sorpresa Napoli: la notizia sul nuovo difensore

Potrebbe da “rivale”, finire al Napoli, assieme a Pellegrini. È la notizia del giornalista Matteo Moretto che, nel corso della serata di venerdì, ha svelato a Radio Napoli Centrale quello che è il gradimento, forte, da parte del Napoli per Gianluca Mancini. Il difensore che vuole tornare nel giro della Nazionale, potrebbe formare la coppia con Buongiorno o anche con Amir Rrahmani, in quello che è il contatto che c’è pure stato per capirne la possibilità sulla realizzazione immediata. Il calciatore della Roma potrebbe infatti finire al Napoli già a gennaio, considerando che l’esperienza alla Roma, visti i trascorsi attuali in questa disastrosa stagione, rischia di essere finita.

Ultime Napoli: metà Roma in azzurro dopo 6 mesi

Spinazzola e Lukaku già presenti al Napoli, con Mancini e Pellegrini in azzurro possibilmente a gennaio. 4 dei titolari dell’ex Roma, all’attuale formazione del Napoli, tra il ruolo di titolari e alternative che vivrebbero in maglia partenopea. Sarà possibile vederli, qualora dovessero concretizzarsi le cose, già a gennaio.