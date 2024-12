Addio Napoli: Rafa Marin resta in Serie A, accordo con il nuovo club

C’è un caso nel Napoli che riguarda Rafa Marin. Il difensore, bocciato da Conte, è già ai saluti. Il suo futuro sarà ancora in Serie A, c’è l’accordo con il nuovo club: ecco tutti i dettagli.

Emergono delle novità relative al futuro di Rafa Marin che è finito nel mirino di altre squadre di Serie A. Lo scarso impiego in azzurro, infatti, ha aperto le porte al trasferimento del centrale scuola Real Madrid che, di sicuro, non è arrivato in Italia per fare la comparsa.

Dopo un’ottima stagione in Spagna, infatti, pensava di poter trovare spazio nel Napoli ed invece Conte ha preferito puntare sulle certezze ed anche con l’assenza di Buongiorno, la prima scelta del tecnico è stata Juan Jesus.

Ecco perché, per gennaio, è prevista la cessione del difensore del Napoli Marin che ha già ricevuto una telefonata da una squadra di Serie A: ecco quale.

Non ci sono dubbi riguardo la scelta di Antonio Conte, che è pronto a fare a meno di Rafa Marin per accogliere in squadra un altro difensore più esperto come Danilo o Kiwior.

E’ l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino a svelare i retroscena relativi alla cessione del centrale spagnolo, che ormai non rientra nei piani del tecnico salentino.

L’ultima conferma è stata data nel corso della partita contro il Genoa, con Juan Jesus preferito a Marin per sostituire Buongiorno. Adesso, per l’ex Real Madrid, si aprono le porte dell’addio da Napoli con un altro club di Serie A che è pronto a chiudere l’affare.

Quale futuro per Rafa Marin?

L’investimento, da parte del Napoli, è stato oneroso visto che a De Laurentiis Rafa Marin è costato 12 milioni di euro. Una cifra non banale che non ha dato i frutti sperati.

Fino a questo momento, infatti, il difensore è stato uno dei desaparecidos del Napoli insieme ad altri della rosa che hanno trovato pochissimo spazio agli ordini di Conte.

Adesso, l’obiettivo della società è quello di valorizzare il ragazzo ed è per questo che non intendono privarsene in maniera definitiva.

Infatti, Manna è pronto a cedere a Lecce Rafa Marin con la formula del prestito. C’è già stata una chiacchierata con Corvino, che accoglierebbe di buon grado il giocatore che avrebbe la possibilità di misurarsi in giallorosso con un maestro della panchina come Marco Giampaolo.

I salentini, però, prima di prendere Marin dovranno superare la concorrenza di un’altra squadra di Serie A.

Calciomercato Napoli: su Marin Lecce e Como

Oltre all’interesse del Lecce, anche Fabregas sta pensando di portare a Como Rafa Marin che rappresenta una delle occasioni della prossima campagna trasferimenti di gennaio 2025. Prendere in prestito il talento spagnolo, può essere una mossa vincente per le squadre in lotta per non retrocedere. Il ragazzo, infatti, ha tutte le carte in regola per fare bene in Serie A. Ha bisogno soltato un po’ di fiducia che squadre come Lecce e Como possono dargli. Toccherà a lui, dunque, decidere dove andare e se tentare l’avventura in salento oppure andare dal suo connazionale Fabregas. Attesa la decisione già nei prossimi giorni.