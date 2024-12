Calciomercato, la “disturbata” di Manna rovina la Juve: accordo con Conte

Il calciomercato del Napoli è già entrato nel vivo e può portare sorprese inaspettate nella rosa di Antonio Conte per gennaio: il piano di Manna.

I partenopei sono al centro di una rivoluzione che ha già stravolto parte della rosa in estate e può continuare a farlo d’ora in avanti fino alla fine della stagione perché Conte vuole tanti cambiamenti e miglioramenti utili a colmare il gap con le altre big del nostro campionato e riuscire a lottare seriamente per grandi traguardi e trofei.

Il futuro del Napoli dipende anche dalle mosse di calciomercato che arriveranno a gennaio e poi nella prossima estate: Manna e Conte ci stanno già lavorando.

Calciomercato Napoli: Manna fa la disturbata alla Juventus

Antonio Conte sta facendo di tutto per migliorare il Napoli in maniera molto importante. Ci sono ancora delle situazioni che non gli piacciono e che intende aggiustare con effetto immediato.

Il calciomercato più dispendioso sarà sicuramente quello estivo quando il Napoli avrà anche a disposizione cifre importanti che arriveranno dagli introiti della Champions League. L’obiettivo di questa stagione è proprio il ritorno nella competizione europea più importante che porterà lustro, soldi e il sì di molti calciatori di livello.

Secondo le ultime notizie di mercato, Giovanni Manna è pronto a fare un grande torto al suo passato: in accordo con Conte sta convincendo il calciatore ad accettare gli azzurri.

Napoli: colpo dalla Juventus a gennaio

Il Napoli vuole assolutamente completare il reparto difensivo il prima possibile. Juan Jesus e Rafa Marin non convincono assolutamente e per questo Conte ha chiesto uno sforzo importante alla società.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Giovanni Manna ha convinto Danilo ad accettare il Napoli a gennaio. Antonio Conte vuole un calciatore duttile e molto forte in difesa, capace anche di reggere il peso delle critiche e delle difficoltà e che possa essere un leader nato.

Danilo ha il contratto in scadenza con la Juventus e il Napoli gli darebbe la possibilità di continuare in Serie A per almeno un’altra stagione. Inoltre avrebbe tutta la fiducia di Conte e potrebbe tornare estremamente utile nel corso della stagione.

Danilo-Napoli: Giuntoli vuole uno scambio

Danilo ha dato il suo sì al Napoli ed è pronto a vestire l’azzurro per la parte finale della sua carriera. Sarebbe un colpo importante per Conte che vuole un calciatore duttile e forte come lui per stare tranquillo anche nei momenti complicati della stagione.

Cristiano Giuntoli però vuole uno scambio: ha chiesto Giacomo Raspadori come pedina di scambio, con l’aggiunta di un conguaglio in favore degli azzurri. Il Napoli non ha intenzione di lasciar partire il proprio attaccante ma potrebbe concedere una “pista prioritaria” ai bianconeri per la prosima stagione.