Genoa-Napoli è anche calciomercato: Conte lo vuole subito

Il Napoli sta studiando molti colpi nuovi per il calciomercato e la partita contro il Genoa ha dato altri spunti a Conte e Manna.

La società ha in mente un piano di “ristrutturazione” per permettere ad Antonio Conte di allenare la miglior squadra possibile e di poter ambire alle più alte posizioni della classifica e a un futuro migliore. Il tecnico ne ha parlato più volte e sta continuando a farlo di domenica in domenica: la rosa del Napoli può solo provare a lottare per le prime posizioni ma non è all’altezza di essere considerata la favorita alla vittoria finale.

La partita contro il Genoa è stata il manifesto del Napoli attuale di Conte: tanti momenti di qualità e di cinismo e anche alcune frazioni di perdita di equilibrio molto pesante e pericolosa.

Calciomercato Napoli: nome nuovo dal Genoa

La rosa del Napoli va assolutamente migliorata in tutti i reparti e Conte spera che si possa farlo nel minor tempo possbile. Ci sono moltissime difficoltà per il tecnico che già in difesa si ritrova con la coperta cortissima e il rischio di non riuscire a tenere la solidità che c’è quasi sempre stata con Buongiorno.

Un altro reparto continuamente a rischio è il centrocampo. Anguissa e Lobotka hanno solo Gilmour come possibile sostituto e lo scozzese non basta per far dormire sonni tranquilli a mister Conte.

Secondo le ultime notizie di mercato, la partita tra Napoli e Genoa è stata anche utile per valutare nomi nuovi per gennaio: c’è un profilo che piace per gennaio.

Asse di mercato Napoli-Genoa: nel mirino Frendrup

Il Napoli ha iniziato a seguire con interesse Morten Frendrup del Genoa. Il centrocampista danese ha ottime qualità che stanno diventando pian piano sempre più importanti e anche nella sfida contro gli azzurri ha dimostrato di poter essere all’altezza di palcoscenici ben più importanti della lotta alla salvezza.

Frendrup al Napoli sarebbe un colpo perfetto per Antonio Conte che troverebbe, così, anche il sostituto di Frank Anguissa che attualmente è costretto agli straordinari e non ha sostituti all’altezza.

Manna a Genova ha potuto studiare Frendrup e ha iniziato a intrecciare colloqui più intensi con il Grifone per il danese classe 2001 che ha ancora tantissimi margini di miglioramento.

Frendrup-Napoli: c’è anche il Milan

Il Napoli pensa a Frendrup per gennaio ma il Genoa vorrebbe tenersi stretto il suo talento. La carta che può giocarsi Giovanni Manna per convincere il Grifone a ceddere il danese è Michael Folorunsho. Il calciatore ex Verona non ha per niente convinto Conte che non lo schiera quasi mai e con un’offerta da 7-8 milioni più il cartellino di Folorunsho, il Napoli potrebbe spuntarla sulla concorrenza per Frendrup.

Concorrenza che arriva dalla Serie A, con il Milan che è la squadra che ha mostrato il maggior interesse per il classe 2001 e che sta provando ad avanzare nella trattativa nonostante le difficoltà economiche.