Scelta fatta, ecco il colpo del Napoli: arriva con i soldi di Osimhen

La scelta del Napoli è stata presa: i soldi di Victor Osimhen saranno investiti. E lo si farà senza indugi.

È la decisione presa nei colloqui tra Manna e Aurelio De Laurentiis, con il patron del Napoli che si starebbe fidando ciecamente delle scelte gestionali di Giovanni Manna, in collaborazione con Antonio Conte e Lele Oriali. I due sarebbero al centro delle decisioni del club, dopo alcuni errori fatti in precedenza.

Perché, almeno per ora, Rafa Marin risulta essere un errore in quanto scelta presa dalla società e non da Conte stesso che, fino a questo momento, gli ha sempre preferito un Juan Jesus che in realtà è pure ai margini del progetto del club azzurro, senza rinnovo e con la possibilità di vederlo di nuovo in Brasile, se non in una “piccola” di Serie A. Adesso, con i soldi che arrivano di Osimhen, si farà mercato. Un calciomercato che vede protagonista il Napoli, grazie appunto ai soldi che arrivano sulla clausola da 81 milioni di euro – o 75, dipende da chi verrà ad offrire negli uffici della FilmAuro -, sulla cessione di Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli: ecco i soldi della cessione di Osimhen

Il Napoli incasserà i soldi della cessione di Osimhen, da capire però attraverso quale club. Sta ben figurando il nigeriano in Turchia e c’è da sottolineare che il bomber mascherato è e resterà uno dei migliori nel suo ruolo, a livello internazionale.

Tant’è che i circa 81 milioni di euro presenti nella sua clausola, esercitabile nell’immediato e poi che si andrebbe a trasformare nei 75 ridotti, verrebbero spesi eccome dal PSG, pronto a prenderlo.

Kolo Muani e Goncalo Ramos non convincono Luis Enrique che, a caccia di una punta, andrà verso lo sprint che porta all’addio sia dal Napoli che dal Galatasaray, per il suo futuro. E con quei soldi, della cessione di Osimhen, il Napoli andrebbe diretto sul calciomercato.

Cessione Osimhen: chi prende il Napoli con quei soldi?

Il Napoli, già nel calciomercato a gennaio, avrà bisogno di spendere qualcosina per il difensore. A prescindere da Osimhen, si va diretti su un nome tra la short list di Manna. Perché tra Tomori, Koulibaly e tanti altri nomi, un difensore arriverà comunque. Ma poi, svelano da Rai Sport che è su un attaccante per 40 milioni che si andrà diretti. Oltretutto, nella possibilità poi di prendere anche Bonny dal Parma, visto che Raspadori e Simeone diranno addio, probabilmente, a fine stagione.

Chi è il nuovo attaccante al posto di Osimhen? Potrebbe prendere il posto di Lukaku

Qualora si dovesse concretizzare il colpo del Napoli, in arrivo dalla Premier League, arriverebbe Duran dall’Aston Villa. Fino a questo momento, in Inghilterra, ha trovato la bellezza di 7 gol in 17 partite, ma non sempre giocate da titolare in Premier League. Considerando che, nella media gol a partita, ne trova uno ogni 80 minuti. Ed è un classe 2003.