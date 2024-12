Affondo Napoli, è la prima scelta di Conte per gennaio – SKY

Antonio Conte sì è pronunciato, con il Napoli pronto ad accontentare le richieste del proprio allenatore nel prossimo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sembrerebbero essere pronti, ma soprattutto disposti, ad affondare il colpo decisivo per la prima scelta dell’allenatore partenopeo, profilo che a detta del salentino potrebbe portare alla squadra non solo esperienza nazionale ed internazionale, ma anche e soprattutto qualità.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché nel mentre il Napoli starebbe valutando anche altri profili, ma l’impressione è che oramai una decisione sia stata presa e che si punti alla fine proprio su di lui.

È lui la prima scelta di Conte per gennaio

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che con l’avvicinarsi di gennaio starebbe iniziando a svelare le proprie strategie. Non che non si sapessero già, ma in questi giorni i nomi dei giocatori che Antonio Conte avrebbe puntato stanno venendo fuori.

Da capire adesso se l’allenatore salentino verrà accontentato, ma l’impressione è che difficilmente le cose andranno diversamente, anche perché se il Napoli vuole concorrere fino all’ultima giornata di campionato per lo scudetto bisogna farlo. Fino a qualche settimana fa si parlare di semplici accorgimenti, ma oggi il club partenopeo sembrerebbe essere intenzionato a prendersi la scena anche nel prossimo calciomercato invernale, come conferma il colpo che il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe in canna per far felice il suo allenatore.

Stando infatti a quanto riportato da Francesco Modugno di Sky Sport, è Lorenzo Pellegrini il prescelto di Antonio Conte per il centrocampo del Napoli. Ovviamente convincere la Roma a lasciar partire il proprio capitano si pronostica essere un’impresa piuttosto ardua, ma il salentino potrebbe convincere il giocatore a lasciare quella che difatti casa sua mettendolo al centro del progetto tecnico partenopeo.

Napoli: le ultime sui movimenti in mediana

Lorenzo Pellegrini è l’uomo scelto da Antonio Conte per il centrocampo del Napoli. Ad oggi quest’operazione sembrerebbe essere piuttosto complicata considerato il legame che c’è fra la Roma ed il giocatore italiano, motivo per il quale Giovanni Manna si sarebbe messo già alla ricerca di una soluzione alternativa.

Francesco Modugno, riprendendo i rumors delle ultime settimane, ha fatto il nome di Niccolò Fagioli, anche se il centrocampista della Juventus non convincerebbe a pieno dalle parti di Castelvolturno. Se le cose per Lorenzo Pellegrini dovessero complicarsi, però, ecco che lo juventino potrebbe acquistare posizioni nelle preferenze di Antonio Conte, che dal suo ufficio starebbe studiando le soluzioni migliori per andare a completare la sua squadra. Fra le quali questa per l’appunto.