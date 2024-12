Napoli, beffa all’Inter: ecco il colpo a centrocampo, arriva a gennaio

Il Napoli lavora per il mercato del presente e del futuro, con il colpo che vedrebbe la beffa all’Inter nell’imminente calciomercato.

Perché il calciatore che andrebbe a prelevare riguarderebbe quello che è stato, nel corso delle ultime sessioni di calciomercato, un intreccio vero e proprio con l’Inter in Serie A.

Dopo la straordinaria annata vissuta nel 2023/2024 si è un po’ perso l’ex calciatore di Serie A che, tornando in Italia e al Napoli di Antonio Conte, potrebbe rivitalizzarsi. È un obiettivo a tutti gli effetti di Giovanni Manna, spiegano da Tuttomercatoweb, con il dirigente del Napoli che lo seguiva anche alla Juventus quando era nel progetto con i bianconeri.

Calciomercato, pronta la beffa all’Inter del Napoli: colpo a centrocampo

Il calciomercato del Napoli non riguarda solo il difensore, perché secondo quanto svelato anche oggi, sta lavorando pure per un centrocampista.

Gli azzurri non pensano soltanto al rendimento immediato, ma anche in ottica futura nel progetto con Antonio Conte che, in futuro, potrebbe vedere il centrocampista che era stato cercato in passato dall’Inter e che, in Ligue 1, non trova praticamente spazio.

Il colpo a centrocampo del Napoli, per il presente e per il futuro, potrebbe portare al calciatore del Lione ed ex Venezia, Tanner Tessmann. Dopo l’interesse forte dell’Inter, alla fine, potrebbe tornare in Italia per giocare all’ombra del Vesuvio.

Napoli, colpo dalla Ligue 1: beffa all’Inter da parte di Conte

Tanner Tessmann resta un’idea di Marotta per l’Inter, ma adesso il Napoli si è inserito. In Ligue 1 ha trovato solo otto apparizioni, con poco spazio concesso al Lione, dove non trova spazio. E dopo soltanto sei mesi, potrebbe salutare il club della Ligue 1 per il grande ritorno in Italia dove ha così ben figurato con il Venezia in Serie B tanto da convincere lo storico club francese a puntare su di lui. Era già successo in passato quando al Pescara di Verratti, Insigne e Immobile, piombò il PSG sul gioiello che a centrocampo poi ha cambiato per sempre la storia del club parigino. Destino diverso per Tessmann che però, al Napoli, avrebbe tutta una carriera davanti per costruire il suo percorso ad alti livelli.

Ultime Napoli: le cifre del colpo dalla Francia

Secondo quanto riportano da Transfermarkt, il valore di mercato di Tanner Tessmann tocca i circa 5-6 milioni di euro e l’occasione vorrà sfruttarla il Napoli. L’ex Venezia potrebbe far ritorno in Italia già a gennaio e, qualora dovesse liberarsi Folorunsho a gennaio, allora il Napoli andrà dritto su di lui come sostituto diretto di Scott McTominay.