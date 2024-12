Meret rischia il posto: il Napoli compra il portiere e beffa il Milan

Tante novità di formazione potrebbero esserci nel Napoli in vista della seconda parte di stagione, a partire proprio dalla porta.

Stando alle ultime notizie, infatti, Alex Meret rischia di essere messo in panchina per via di un’operazione sulla quale Giovanni Manna starebbe lavorando in sordina. Il direttore sportivo azzurro starebbe cercando di portare a Napoli il portiere, obiettivo fra le altre cose anche del Milan nello scorso calciomercato estivo.

Defilatosi nella corsa all’estremo difensore, il Diavolo ha però lasciato strada spianata al club azzurro, che ha intenzione di sfruttare questo vantaggio per mettere a disposizione di Antonio Conte un portiere esperto sul quale poter fare affidamento nel momento del bisogno.

Meret rischia il posto: il Napoli tratta il portiere

Nonostante l’ottima prestazione di Genova, Alex Meret potrebbe essere fatto sedere in panchina a partire da gennaio. Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli starebbe trattando un nuovo portiere, giocatore che non è mai riuscito ad esprimere al massimo il suo potenziale nel corso della carriera. Antonio Conte, allenatore al quale piacciono le sfide, spera di far ricredere molta gente sul giocatore, facendolo diventare a piccoli passi il titolare di questa squadra.

Sembrerebbero esserci tutti i presupposti per la definizione dell’affare nel prossimo calciomercato invernale, ma allo stesso tempo parlare di affare fatto è piuttosto prematuro, anche perché ci sarebbero una serie di dettagli importanti da definire. Le sensazioni sono però piuttosto positive, motivo per il quale quest’operazione, anche se a rilento, potrebbe andare comunque in porto.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, in vista di gennaio il Napoli avrebbe messo gli occhi su Simone Scuffet, esperto portiere italiano che in estate è stato anche in orbita Milan in seguito al grave infortunio di Marco Sportiello. Ad oggi l’ex Udinese non interessa più al Diavolo, motivo per il quale il club partenopeo è l’unica società in corsa per il classe 1996.

Pronto lo scambio per il portiere

Il Napoli pensa a Simone Scuffet, e non solo, per completare la propria batteria di portieri in vista della seconda parte di stagione. Come mai questa scelta considerando la presenza in rosa di Alex Meret ed Elia Caprile? Semplice. Il secondo, infastidito dal poco utilizzo, avrebbe chiesto al Napoli di essere ceduto nel prossimo calciomercato invernale.

Ed ecco spiegato e giustificato l’interesse azzurro per Scuffet, che altro non farebbe che sostituire Caprile in caso di cessione. Il destino di questi due portieri, però, sembrerebbe essere strettamente collegato tra di loro, visto che potrebbero essere i protagonisti di uno scambio tra Napoli e Cagliari in quel di gennaio.