Calciomercato Napoli: scambio con l’Atalanta, nell’affare Raspadori

Il Napoli pesca dall’Atalanta il prossimo rinforzo. Ecco nuovi aggiornamenti su questo affare, che potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane. Nel mirino della Dea c’è Giacomo Raspadori che è l’obiettivo numero uno di Gasperini.

Alla ricerca di un giocatore offensivo, il tecnico ha messo nel mirino l’ex Sassuolo che può essere determinante per le ambizioni della squadra nerazzurra che sta cercando di completare l’attacco con l’arrivo di Raspadori.

L’affare con il Napoli potrebbe andare in porto grazie ad uno scambio visto che gli azzurri hanno messo nel mirino un giocatore dell’Atalanta. Le due società, dunque, possono concludere l’operazione e farsi un favore a vicenda.

Il calciomercato regala sempre delle grandi sorprese: questa volta è l’Atalanta a bussare alla porta del Napoli.

Un intreccio particolare che vede coinvolti due giocatori che, attualmente, militano tra le fila dei nerazzurri e degli azzurri. Uno scambio a sorprese che può trovare la definitiva svolta nel corso della prossima finestra di mercato invernale.

A fare il punto della situazione è la redazione di Sportmediaset che ha rilanciato il nome di Raspadori per l’Atalanta.

Raspadori all’Atalanta? Chi prende il Napoli dalla Dea

Dopo aver rivitalizzato dei talenti che sembravano spacciati, adesso Gasperini è pronto a fare di tutto per rilanciare Giacomo Raspadori.

Una buona notizia anche per la Nazionale italiana, con Spalletti che spera di ritrovare il suo ex attaccante che a Napoli sta trovando pocchissimo spazio. Gli azzurri sono pronti a cedere il giocatore a fronte di una proposta importante.

Ecco perchè, a gennaio le due società possono lavorare ad uno scambio con il Napoli pronto a cedere all’Atalanta Raspadori. Conte, intanto, ha già fatto sapere a Manna di voler prendere un giocare dell Dea e di sostituire Raspadori con un altro giocatore che eventualmente può arrivare anche la prossima estate, con il nome di Duran che è sempre in cima alla lista delle preferenze.

Zappacosta al Napoli e Raspadori all’Atalanta?

Tra i nomi fatti in estate, accostati anche al Napoli, anche quello dell’esterno Zappacosta che può tornare di moda per gli azzurri nel caso in cui si concretizzasse il trasferimento all’Atalanta di Raspadori.

Manna, infatti, è pronto a chiedere come contropartita tecnica l’ex Chelsea che ha tutte le qualità per fare bene con la maglia azzurra.