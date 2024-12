Osimhen pedina di scambio per il Napoli: si chiude a gennaio

In quel di Istanbul sta facendo faville, ma Victor Osimhen potrebbe essere richiamato dal Napoli a gennaio per chiudere un affare incredibile.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club partenopeo potrebbe utilizzare l’attaccante nigeriano come pedina di scambio per arrivare al giocatore che Antonio Conte brama per la sua squadra, profilo che fra le altre cose lo scouting azzurro seguirebbe già da diverso tempo. Da capire le intenzioni dello stesso Osimhen, che comunque si sarebbe detto entusiasta di tornare a giocare nel calcio europeo che conta, non che quello turco, comunque, non sia di livello.

Parlare di affare fatto è (ancora) piuttosto prematuro, ma l’impressione è che già nei prossimi giorni novità importanti potrebbero arrivare dalle parti di Castelvolturno.

Osimhen richiamato ed usato come pedina di scambio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, che dopo sei mesi potrebbe lasciare il Galatasaray per tornare a Napoli. Ovviamente questo rientro sarebbe momentaneo, visto e considerato che l’attaccante nigeriano potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio dal club partenopeo.

L’idea di Manna e De Laurentiis è quella di andare ad accontentare una richiesta piuttosto esosa di Antonio Conte, che avrebbe individuato in uno dei giocatori più in forma di questa prima parte di stagione il profilo ideale col quale andare a completare la sua rosa per lottare fino all’ultima giornata di questo campionato per lo scudetto. Considerata la concorrenza la strada che porta l’attaccante a Napoli sembrerebbe essere piuttosto tortuosa, ed è per questo che il club azzurro potrebbe sfruttare a proprio favore il cartellino di Victor Osimhen per sbaragliare le rivali.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TBR Football, il Napoli potrebbe offrire in scambio all’Aston Villa il cartellino di Osimhen per Jhon Duran, attaccante colombiano classe 2003 che in questo inizio di stagione ha già messo a segno 12 gol in 25 presenze stagionali in tutte le competizioni, con una media di una rete ogni due partite in pratica.

Napoli: tesoretto Osimhen

Salvo incredibili colpi di scena, tra 6 mesi Victor Osimhen non sarà più un giocatore del Napoli. Che sia all’Aston Villa o in una qualsiasi altra squadra, De Laurentiis si libererà del pesante ingaggio che pesa sulle finanze sue e del club partenopeo.

Occhio però, perché questa separazione potrebbe essere addirittura anticipata. Antonio Conte ovviamente spera nell’affare con i Villans per Jhon Duran, ma stando alle ultime notizie Victor Osimhen potrebbe permettere al Napoli di racimolare un importante tesoretto da reinvestire poi nel calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, il Manchester United di Ruben Amorim starebbe spingendo per l’attaccante nigeriano, al punto che sarebbe disposto ad accontentare le richieste del club partenopeo presentando un’offerta da (almeno) 70 milioni di euro. Staremo a vedere, ma qualcosa di concreto si starebbe finalmente iniziando a muovere.