Calciomercato, scambio con prelazione per l’estate: via due scarti

Il Napoli sta valutando diversi nomi per il calciomercato di gennaio: ora è pronto uno scambio con due scarti di Antonio Conte.

Ci sono molte defezioni nella rosa degli azzurri che a inizio stagione hanno provato a colmare il più possibile il gap con le altre squadre dopo il decimo posto che ha rovinato totalmente il lavoro fatto in precedenza da Luciano Spalletti.

Le mosse di mercato del Napoli cambieranno totalmente il modo di fare calcio della squadra a disposizione di Conte che vuole calciatori pronti a dare tutto per provare a vincere di nuovo. A gennaio potrebbero già arrivare mosse importanti ma il grosso verrà fatto in estate.

Calciomercato Napoli: pronto uno scambio triplo in Serie A

Il Napoli sta già pianificando i colpi per la prossima stagione e ora ha già in mente di “prenotarsi” i calciatori che piacciono a Conte. Ci sono molti calciatori che possono prendere parte al nuovo progetto contiano appena iniziato e Manna ci sta già lavorando.

Alcuni calciatori della rosa attuale non sono minimamente all’altezza delle volontà di Conte e per questo sono pronti ad essere ceduti il prima possibile, così da far spazio anche a livello economico e poter permettere al Napoli di completare la rosa in altri modi.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli ha in mente di prenotarsi un colpo per l’estate con un doppio scambio già a gennaio.

Via Zerbin e Spinazzola: c’è il Torino sulle loro tracce

Il Napoli vuole sfoltire la rosa attuale dai calciatori che non sono minimamente utili nelle gerarchie di Antonio Conte. I primi due a dover salutare la piazza azzurra sono Alessio Zerbin e Leonardo Spinazzola, due esterni che non sono mai entrati realmente nelle rotazioni di Conte.

A gennaio Spinazzola e Zerbin possono diventare nomi utili per il Torino di Paolo Vanoli che vuole apportare miglioramenti su entrambe le fasce e potrebbe, dunque, acquistare i due calciatori dal Napoli.

Oltre all’aspetto economico tra Napoli e Torino c’è anche il discorso legato a Samuele Ricci da dover affrontare. Giovanni Manna proverà a strappare una “prelazione” al Toro per poter anticipare la concorrenza sul giovane centrocampista italiano, magari inserendo anche Giovanni Simeone nei discorsi per l’estate.

Asse Napoli-Torino sul mercato: le cifre per Ricci

Il Napoli vuole Samuele Ricci per la prossima estate. Il centrocampo del Napoli è uno dei reparti che va rinforzato per poterlo completare e dare a Conte nuove possibilità rispetto ai soli Anguissa, Lobotka e Gilmour che attualmente compongono la mediana.

Ricci al Napoli sarebbe un colpo eccezionale ma il Torino vuole 30 milioni di euro. Per questo nell’affare potrebbe essere inserito anche Gio Simeone, che il Napoli valuta 15 milioni e si potrebbe abbassare sensibilmente la cifra da sborsare.