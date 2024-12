Calciomercato, tre scambi per Osimhen: il regalo di Natale arriva a gennaio

Il calciomercato del Napoli dipende anche dal futuro di Victor Osimhen: è il calciatore più cercato e ora può chiudersi uno scambio folle.

L’attaccante nigeriano si sta distinguendo anche in Turchia per prestazioni eccezionali e tantissimi gol che stanno permettendo al Galatasaray di fare molto bene sia in campionato che in Europa League. Il suo livello è altissimo, com’è ben noto da molto tempo, e per questo ha attirato l’attenzione dei migliori club europei che sono alla ricerca di nuovi centravanti che possano fare la differenza nei momenti clou della stagione.

Il futuro di Osimhen può cambiare da un momento all’altro, è uno dei profili più appetiti e per gennaio il suo nome tornerà a brillare sulle scene del calciomercato.

Calciomercato Napoli: Osimhen verso l’addio a titolo definitivo

Victor Osimhen ha scelto di lasciare Napoli in prestito in estate e di continuare la sua carriera in un club che gli permettesse di essere importante sin da subito per poi valutare un futuro migliore. I gol stanno arrivando, come al solito, le grandi prestazioni pure e per questo il suo nome continua a essere centralissimo nelle idee di mercato dei top club.

Il Napoli vuole cedere Victor Osimhen a titolo definitivo e già a gennaio potrebbero muoversi le prime mosse in tal senso. Prima della cessione in prestito in Turchia si è arrivati all’accordo per un altro rinnovo di contratto che ha portato a una nuova clausola rescissoria da 80 milioni.

La cessione di Osimhen è una certezza: a gennaio potrebbe essere confermata la trattativa per uno scambio che portebbe un altro attaccante a Napoli.

Il Manchester United vuole Osimhen: le ultime

Il Manchester United di Ruben Amorim vuole Victor Osimhen già per gennaio. Il club inglese sta provando a intrecciare i contatti con il Napoli e con il Galatasaray per arrivare alla conclusione dell’affare nel minor tempo possibile. L’allenatore portoghese ha allenato un centravanti come Vyktor Gyokeres e ora con i Red Devils ha dalla sua Hojlund e Zirkzee, sicuramente molto forti ma diversi dallo svedese.

Secondo TBR Football, gli agenti di Osimhen hanno informato il Manchester United che a gennaio l’acquisto di Osimhen con uno scambio con il Napoli è un affare possibile. Allo stesso tempo il club inglese è stato avvisato anche di approcci di altri club della Premier League per l’attaccante nigeriano.

La stessa fonte, poi, riferisce che il Napoli starebbe valutando di prendere un giocatore in cambio di Osimhen. Il club italiano è interessato a tre attaccanti dello United: Rashford, Zirkzee e Hojlund.

Zirkzee e Hojlund i preferiti di Manna e Conte

Antonio Conte sta valutando già l’innesto di un nuovo attaccante: c’è la possibilità dello scambio con Osimhen che potrebbe portare anche a un guadagno economico, visto il valore molto alto della clausola rescissoria.

Osimhen al Manchester United con uno tra Zirkzee o Hojlund al Napoli sarebbe l’ideale per Antonio Conte che potrebbe avere un altro attaccante di gran livello a sua disposizione oltre Romelu Lukaku.