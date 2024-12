Dall’Inghilterra: “Chiesa al Napoli subito a gennaio”: cosa manca per chiudere

È dall’Inghilterra che svelano tutto in merito all’affare che porta a Federico Chiesa come nuovo giocatore del Napoli.

Sulla batteria offensiva del Napoli, gli azzurri sembrano già ben occupati, pur con lo scontento Zerbin che sembra destinato a finire al Venezia. Ma poi c’è la Champions League del 2026 e la voglia da parte di Conte di aumentare la qualità tecnica del proprio organico. E in questo momento, considerando la situazione che sta vivendo al Liverpool l’ex Juventus e Fiorentina, Federico Chiesa risulta essere un’occasione che il Napoli non si farà scappare.

Una di quelle che può permetterti di compiere un salto di qualità importante. Kvaratskhelia non è “eterno” al Napoli, con la possibilità di vederlo partire nel 2026. E allora ecco che con Neres e Politano punti fermi del nuovo Napoli, e l’alternativa Chiesa assieme a Ngonge, può portare il Napoli a grandissimi traguardi futuro.

Calciomercato, Chiesa-Napoli: la notizia dall’Inghilterra

Sono i colleghi di CaughtOffside a riportare le ultime su Federico Chiesa al Napoli.

Ancor prima di arrivare alla Juventus, Aurelio De Laurentiis era in forte trattativa per portare il gioiello del calcio italiano che si è un po’ perso di recente e che, dopo la separazione con rottura alla Juventus e nel trasferimento a Liverpool, sarebbe pronto al ritorno.

Dopo soli sei mesi, il ritorno in Serie A, per quella che è un’occasione di calciomercato vera e propria sulla quale il Napoli potrebbe puntare. Stando a quanto riferiscono dall’Inghilterra, il Napoli sarebbe seriamente intenzionato a prelevarlo dai Reds, con il Liverpool che avrebbe dato il via libera alla sua cessione.

Chiesa al Napoli: si apre al prestito

Si apre all’ipotesi del prestito per vedere Federico Chiesa al Napoli, col possibile riscatto futuro. Neppure nelle partite della coppa di Lega c’è tanto spazio per Federico Chiesa che, probabilmente su suggerimento di Luciano Spalletti che conosce benissimo l’ambiente Napoli, potrebbe spingerlo a scegliere la destinazione al Vesuvio. Per ritrovarsi e ritrovare la Nazionale, in una piazza che può fare al caso suo.

Ultime su Chiesa: c’è un ostacolo per il Napoli

C’è chiaramente un ostacolo per il Napoli, che è legato al suo ingaggio. Per chiudere il colpo Chiesa, lo stesso esterno ex Juventus, dovrà rinunciare a gran parte del suo stipendio. Aurelio De Laurentiis non andrebbe infatti oltre un ingaggio da 3 o 4 milioni a stagione, praticamente la metà di quanti ne percepisce e di quanti ne chiedeva alla Juventus, quando è arrivata poi la separazione senza rinnovo.