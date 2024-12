Lascia l’Arabia Saudita: occasione per il Napoli, arriva la svolta

Fuga di talenti dall’Arabia Saudita. Dopo aver incassato i soldi per un anno, adesso il calciatore è pronto a tornare in Europa: arrivano le ultimissime riguardo l’addio del giocatore, nel mirino anche del Napoli.

Non solo Luiz Felipe, che si è appena svincolato dal club arabo, adesso un altro calciatore che milita nella Saudi Pro League, è pronto a cambiare aria e tornare in Europa.

Il Napoli è sulle sue tracce ed è pronto a sfruttare l’occasione per prendere il calciatore che può fare la differenza nella squadra di Antonio Conte.

Arrivano importanti novità sul prossimo mercato del Napoli con Antonio Conte che ha già dato a Manna delle indicazioni sui giocatori da prendere a gennaio.

Servono un paio di rinforzi capaci di migliorare la rosa del Napoli e che possono contribuire alla crescita della squadra che dal 2025 dovrà essere più imprevedibile.

Chi prende il Napoli dall’Arabia Saudita?

Come già ammesso da Manna, per gennaio il Napoli sarà alla ricerca di occasioni. Opportunità di mercato che possono arrivare da vari campionati, anche quelli arabi.

La suggestione Koulibaly per la difesa, per sostituire l’infortunato Buongiorno, non ha trovato conferma negli ambienti napoletani. Al contrario, invece, c’è un altro calciatore che milita nel campionato arabo che interessa e non poco agli azzurri.

Oltre al difensore centrale, la società di Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un giocatore offensivo che sappia legare il gioco fra centrocampo ed attacco. Un trequartista dotato di buona tecnica, capace di fare la differenza e permettere a Conte di cambiare modulo in corsa.

Ecco perché, nelle ultime ore, è uscita fuori la notizia di mercato relativa al ritorno di fiamma da parte degli azzurri che sono pronti a trattare con gli arabi per portare a Napoli Gabri Veiga.

Calciomercato: su Gabri Veiga Napoli e Fiorentina

Secondo le ultime notizie di mercato riportate dal giornalista Ekrem Konur, c’è la possibilità che Gabri Veiga lascia l’Arabia Saudita a gennaio. Il calciatore può già salutare all’Al Ahli: sulle sue tracce ci sono Napoli e Fiorentina.

Entrambe le squadre italiane sono pronte a sfruttare l’occasione per prendere il centrocampista che ha tutte le qualità per fare la differenza in Serie A. Su di lui c’è una grossa concorrenza che comprende anche squadre spagnole, come Villarreal e Atletico Madrid, oltre al Tottenham che spera di chiudere l’operazione per beffare la concorrenza e prendere il giovanissimo che in passato è stato vicinissimo al Napoli.