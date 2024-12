Napoli in “Paradiso” grazie a Jorginho: arriva a zero la stellina dell’Arsenal

Il calciomercato del Napoli sta regalando sorprese interessanti per il futuro: Conte e Manna hanno individuato il nuovo colpaccio.

Gli azzurri stanno vivendo una stagione importantissima che dovrà necessariamente portare a grandi miglioramenti per il futuro, proprio come vuole e chiede Antonio Conte. Il tecnico si sta impegnando in prima persona per riuscire a eliminare ogni difetto della sua squadra e per poter colmare il gap con le altre squadre del nostro campionato ma anche europee.

Ci sono molti nomi sul taccuino di Manna per il futuro e intanto c’è un ex Napoli che sta provando a dare un mano con un giovane acquisto: Jorginho consiglia un affare dall’Arsenal.

Calciomercato Napoli, colpo dall’Arsenal: le ultime

Il futuro del Napoli dipende anche dalle mosse di calciomercato che la società riuscirà a mettere in piedi tra gennaio e la prossima estate. La rivoluzione è iniziata la scorsa estate e ora è arrivato il momento decisivo.

La squadra del Napoli non è completa e rischia di non essere all’altezza dei grandi obiettivi che Antonio Conte vuole perseguire nel prossimo futuro. Nel suo triennio ha intenzione di fare benissimo per riuscire a vincere ancora, come è abituato a fare nella sua carriera.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli sta cercando un nuovo difensore e ora potrebbe aver trovato il profilo giusto da aggregare alla rosa attuale.

Napoli, affare a zero dall’Arsenal: lo consiglia Jorginho

L’obiettivo del Napoli sul mercato è quello di riuscire a ringiovanire sempre di più la rosa, aggregando però calciatori di grande spessore e livello al gruppo attuale. Gli obiettivi di Conte e del club sono a un livello molto alto e per questo servirà mettere su un mercato molto intelligente.

Secondo quanto riferisce il The Sun, il Napoli è sulle tracce di Andy Heaven dell’Arsenal. Il difensore inglese classe 2006 è uno dei profili più interessanti del panorama calcistico europeo e ha attirato l’attenzione dello scouting del Napoli, anche sotto consiglio di Jorginho, ex centrocampista azzurro che oggi è in forza all’Arsenal e conosce bene il potenziale del giovane inglese.

Heaven ha il contratto in scadenza a giugno con i Gunners e non ha ancora trovato alcun accordo per il rinnovo e in questo contesto il Napoli si vuole inserire per il 18enne nato a Londra.

Napoli su Heaven: può firmare subito un pre-contratto

Il nome di Heaven è diventato centrale nelle idee di mercato del Napoli. Il calciatore inglese è al centro di grandi discussioni che riguardano il suo futuro, visto che ci sono anche club inglesi pronti a tesserarlo.

Ha già esordito anche in Nazionale e per il futuro potrebbe diventare un pezzo pregiato per la difesa del Napoli, considerate anche le qualità fisiche imponenti, visto che è alto 189cm ed è un mancino ruolo nel quale il Napoli è sostanzialmente scoperto senza Buongiorno.