Napoli, inserimento e beffa alla Juventus: ecco il nuovo difensore

La beffa di Natale alla Juventus è piazzata, dall’estero svelano quello che sarà il domani del Napoli.

Non con Danilo e slegandosi dalla cessione di Raspadori, che sono due cose completamente opposte rispetto alle intenzioni attuali del Napoli che pare sia pronto a piazzare ciò che riuscirebbe a soddisfare, a quel punto, Antonio Conte.

Perché il Mister salentino ha voglia di rendere il suo Napoli ancora più grande di quanto si è visto fino ad ora ed è per questo che, a stretto contatto con Manna, Antonio Conte sta lavorando assieme a Lele Oriali a quello che è il suo Napoli in questo progetto che sarà biennale o triennale. Il colpo in difesa sarà con beffa alla Juventus perché pare si sia inserito fortemente anche il Napoli sul difensore.

Calciomercato, pronta la beffa alla Juve: l’annuncio dall’estero

I partenopei hanno seria intenzione di rendersi protagonisti assoluti di quello che è il mercato di riparazione, che è ormai alle porte.

Tra qualche giorno parte il mercato e, nelle intenzioni del Napoli, c’è quella di piazzare per Antonio Conte un colpo da novanta per la propria difesa.

Perché, seppur con la vittoria, la solidità difensiva rischia di venire meno con Buongiorno out e con una riserva probabilmente non all’altezza. Pertanto, non andando su Danilo dalla Juventus, ma su uno dei calciatori in uscita dal PSG e che sembrava poter diventare l’erede diretto di Bremer in questa stagione, alla Juventus, alla fine è al Napoli del suo ex allenatore, Antonio Conte, che potrebbe rivedersi Skriniar in Serie A.

Mercato Napoli: ecco il colpo in difesa con beffa ai bianconeri

La beffa ai bianconeri potrebbe essere piazzata perché, secondo quanto riportano da CaughtOffside, ci sarebbe anche il Napoli su Milan Skriniar. Il colpo che porta allo slovacco, che raggiungerebbe il suo connazionale Stanislav Lobotka e probabilmente con qualche messaggio già scambiato con Hamsik, in merito alla destinazione, è possibile. L’ex difensore dell’Inter ha già vissuto un’esperienza di un certo livello con Antonio Conte quando, il tecnico salentino, era sulla panchina degli interisti. E i due, adesso, potrebbero ritrovarsi in azzurro. Skriniar sarebbe perfetto per le rotazioni nella sua difesa, soprattutto in questo momento di forte emergenza con Buongiorno infortunato fino a metà gennaio.

Ultime sul colpo Skriniar: quanto costa al Napoli

Secondo le cifre che chiede il PSG, per prendere Skriniar ci vorranno 15-20 milioni di euro, come base della trattativa. Oltre al fatto che il Napoli dovrà pagargli poi uno stipendio che sarà chiaramente tutto differente da quello attuale che percepisce a Parigi. La soluzione sarebbe nel prestito con opzione di riscatto, attraverso quella che è poi l’agevolazione sull’ingaggio.