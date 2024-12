Disastro Buongiorno, si allungano i tempi: il Napoli chiude per il sostituto

Il disastro di fine anno è compiuto, i tempi di recupero sull’infortunio di Buongiorno potrebbero essere più lunghi del previsto.

A spiegare la vicenda è il Corriere dello Sport che ha analizzato quelle che sono le logiche conseguenze sul problema venuto fuori per Buongiorno che, dopo aver saltato la sfida contro il Genoa, sarà coinvolto in quella che è l’assenza probabilmente per l’intero mese di gennaio.

E allora, ancor più di prima, Antonio Conte non vorrà restare con Rafa Marin e Juan Jesus come uniche alternative alla difesa. Ecco che, per gennaio, si piazzerà il colpo, chiudendo subito l’affare sul sostituto di Alessandro Buongiorno.

Napoli, infortunio Buongiorno: tempi più lunghi del previsto

Sarebbero più lunghi del previsto i tempi di recupero sull’infortunio di Buongiorno che, dopo aver saltato la sfida con il Genoa, rischia di perdersi per tutto il mese di gennaio.

Il difensore ex Torino si è infortunato alle vertebre e, per un infortunio di tale tipo, i tempi di recupero sono quasi sempre legati ad un mese di stop. Le cose però, in merito all’iter riabilitativo, potrebbero vederlo fuori fino alla fine di questo gennaio e il Napoli è proprio in questo mese che si gioca tutto sulla corsa all’Atalanta, per lo Scudetto.

Stesso scontro diretto con la Dea che si giocherà a Bergamo, nel corso di questo mese e che non vedrà Buongiorno a causa del problema fisico. Questo, obbliga il Napoli a cercarsi con urgenza un nuovo difensore sul mercato che apre tra una manciata di giorni. Ed è adesso che il Napoli è costretto a chiudere, anticipando la concorrenza in Italia.

Buongiorno obbliga il Napoli ad intervenire: i nomi dal mercato di gennaio

Sono diversi i nomi per il calciomercato del Napoli, con la volontà di prendere subito un sostituto di Buongiorno. Gli affari maggiormente possibili portano a Gianluca Mancini dalla Roma, così come le ipotesi Kiwior e Lindelof dalla Premier. Più complesse le piste che portano ad Ismajli, calciatore albanese dal quale non vuole separarsi l’Empoli almeno a gennaio, così come Skriniar, sul quale sembra esserci finito ora il sempreverde Galatasaray, che sta piazzando sessione dopo sessione nel calciomercato, colpi importanti per il proprio organico.

Ultime Napoli: la preferenza di Conte sul sostituto di Buongiorno

La preferenza di Antonio Conte sul sostituto di Buongiorno è legata a Milan Skriniar, che conosce sin dai tempi dell’Inter. Conteranno le volontà e le richieste sull’ingaggio, che dovranno essere ridotte, se vorrà tornare in Serie A. Il discorso è valido anche per la Juventus.