È stato offerto alla Juventus, si chiude: beffa Napoli

Per un momento si è sperato che il calciatore potesse veramente vestire la maglia del Napoli a partire da gennaio, ma così non sarà.

Nonostante l’interesse di Antonio Conte fosse reale, perché il salentino ha provato a portare in azzurro l’attaccante scendendo in campo in prima persona, la strada intrapresa sembrerebbe avere come meta finale Torino, sponda Juventus ovviamente. Il giocatore sarebbe stato infatti offerto dai suoi agenti alla Vecchia Signora, che sorpresa da questa cosa, non avrebbe perso tempo avviando immediatamente i dialoghi con le parti in causa coinvolte.

Ingaggiare quest’attaccante significherebbe compiere un importante salto di qualità, non solo tecnico ma anche d’esperienza, ed è per questo che la Juventus non se lo sarebbe fatto ripetere due volte, con il Napoli lì, a mani vuote, destinato a guardare.

Niente Napoli, è stato offerto alla Juventus

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, al lavoro per cercare di rinforzare la rosa di Antonio Conte in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo sarà quello di non abbondare il treno scudetto.

Per farlo Giovanni Manna ed Aurelio De Laurentiis avrebbero stilato una lista di nomi che possano fare al caso del salentino, che fra le altre cose avrebbe dato un suo contributo diretto alla stipulazione di questa. Presto, però, uno degli obiettivi dichiarati del club azzurro per l’attacco potrebbe essere depennato, visto che il calciatore sembrerebbe essere sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus a partire dal prossimo calciomercato. Per il momento, a dire la verità, parlare di affare fatto sembrerebbe essere piuttosto prematuro, ma la strada intrapresa avrebbe come meta finale proprio Torino.

Stando a quanto riportato questa mattina in prima pagina da Tuttosport, dunque, alla Juventus sarebbe stato offerto Marcus Rashford, numero 10 del Manchester United sul quale si sarebbe timidamente iniziato a muovere per l’appunto anche il Napoli nelle scorse settimane, complice anche l’idea di scambio intavolata con i Red Devils.

È ad un passo dalla Juventus, ma il Napoli non molla

Marcus Rashford potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus nel prossimo calciomercato invernale. Il numero 10 del Manchester United sarebbe infatti stato offerto alla Vecchia Signora, con Thiago Motta che avrebbe già dato il suo consenso ad approfondire i discorsi per portarlo in bianconero.

La strada sembrerebbe essere stata tracciata, ma occhio comunque al Napoli, che potrebbe creare con il Manchester United un intreccio di mercato importante. Stando alle ultime notizie, infatti, considerato il concreto interesse dei Red Devils per Victor Osimhen, le parti potrebbero sedersi al tavolo delle trattative nei prossimi giorni ed ipotizzare uno scambio che vede coinvolti il nigeriano e Rashford, ma per il momento questa resta un’ipotesi, plausibile ma pur sempre ipotesi. Staremo a vedere.